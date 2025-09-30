Esportes

27ª rodada
Notícia

Com promoção para sócios, Juventude anuncia venda de ingressos para duelo com o Fortaleza

Confronto direto para fugir do rebaixamento acontece no próximo domingo (5), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi

Camila Corso

Jornal Pioneiro

