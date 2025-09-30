Com promoção para sócios, Juventude anuncia venda de ingressos para duelo com o Fortaleza

No domingo (5), o Juventude tem um confronto direto com o Fortaleza, buscando recuperação na Série A. A partida inicia às 18h30min, pela 27ª rodada, no Estádio Alfredo Jaconi.
Para apoiar o Alviverde, que luta contra o rebaixamento, a direção anunciou a venda de ingressos, com promoção para os sócios, que podem comprar até quatro bilhetes ao valor de R$ 40 cada.
Os ingressos antecipados para os dois clubes custam R$ 80, inteira, e R$ 40 a meia-entrada. No dia do jogo, os valores sobem para R$ 100 e R$ 50, respectivamente.
Antes do confronto no final de semana, as equipes tem partidas válidas pela 26ª rodada da competição. O Ju enfrenta o Atlético-MG nesta terça-feira (30), às 21h30min, na Arena MRV. Já o Leão recebe o São Paulo no Castelão, às 19h30min de quinta-feira (2).
Confira abaixo o serviço de jogo completo:
Juventude x Fortaleza
27ª rodada da Série A do Brasileiro
Domingo (5) — 18h30min
Estádio Alfredo Jaconi
Promoção para Sócios:
- Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$ 40 cada
- Válido até sábado (4), às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);
- Não há meia-entrada para este ingresso;
- Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi
Ingressos antecipados até sábado (4):
- Arquibancada: R$ 80 (mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 40* (mandante e visitante).
- Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com/
Ingressos no dia do jogo:
- Arquibancada: R$ 100 (mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 50* (mandante e visitante).
- Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com/ ou a partir das 15h30min nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi
Sócios**:
- Jaconero Ouro: isento
- Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)
- Jaconero Ouro convidado: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br
- Sócio Jaconero Prata: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br
- Demais planos: isento
Cadeiras**:
- Proprietário: isento (setor cadeiras)
- Sócios Jaconero Black: isento
- Demais sócios: R$ 80
- Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)
- Crianças até 3 anos: isentas
- Crianças de 4 a 11 anos: R$ 25
Informações para acesso ao estádio:
Abertura dos portões: 16h30min:
Torcida do Juventude: portões 01 e 02
Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)
- Estação Jaconera abre às 15h30min,
- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)
- *Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
- *Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.
*Crianças com 11 anos ou menos: isentas
- **obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br
Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250