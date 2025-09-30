Com promoção para sócios, Juventude anuncia venda de ingressos para duelo com o Fortaleza

Última vitória jaconera foi há um mês, contra o Ceará. Porthus Junior / Agencia RBS

No domingo (5), o Juventude tem um confronto direto com o Fortaleza, buscando recuperação na Série A. A partida inicia às 18h30min, pela 27ª rodada, no Estádio Alfredo Jaconi.

Para apoiar o Alviverde, que luta contra o rebaixamento, a direção anunciou a venda de ingressos, com promoção para os sócios, que podem comprar até quatro bilhetes ao valor de R$ 40 cada.

Os ingressos antecipados para os dois clubes custam R$ 80, inteira, e R$ 40 a meia-entrada. No dia do jogo, os valores sobem para R$ 100 e R$ 50, respectivamente.

Antes do confronto no final de semana, as equipes tem partidas válidas pela 26ª rodada da competição. O Ju enfrenta o Atlético-MG nesta terça-feira (30), às 21h30min, na Arena MRV. Já o Leão recebe o São Paulo no Castelão, às 19h30min de quinta-feira (2).

Confira abaixo o serviço de jogo completo:

Juventude x Fortaleza

27ª rodada da Série A do Brasileiro

Domingo (5) — 18h30min

Estádio Alfredo Jaconi

Promoção para Sócios:

Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$ 40 cada

Válido até sábado (4), às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);

Não há meia-entrada para este ingresso;

Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi

Ingressos antecipados até sábado (4):

Arquibancada: R$ 80 (mandante e visitante);

Meia-entrada: R$ 40* (mandante e visitante).

Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com/

Ingressos no dia do jogo:

Arquibancada: R$ 100 (mandante e visitante);

Meia-entrada: R$ 50* (mandante e visitante).

Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com/ ou a partir das 15h30min nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi

Sócios**:

Jaconero Ouro: isento

isento Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

isento (acesso livre às cadeiras) Jaconero Ouro convidado: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br

70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br Sócio Jaconero Prata: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br

70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br Demais planos: isento

Cadeiras**:

Proprietário: isento (setor cadeiras)

isento (setor cadeiras) Sócios Jaconero Black: isento

isento Demais sócios: R$ 80

R$ 80 Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)

R$ 100 + Crianças até 3 anos: isentas

isentas Crianças de 4 a 11 anos: R$ 25

Informações para acesso ao estádio:

Abertura dos portões: 16h30min:

Torcida do Juventude: portões 01 e 02

Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Estação Jaconera abre às 15h30min,

Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada. *Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

*Crianças com 11 anos ou menos: isentas

É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio. isentas **obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br