Com possível baixa de volante, Mossoró chega e já pode estrear pelo Caxias

Técnico Júnior Rocha pode ter de colocar novo reforço em campo neste final de semana, quando o time faz a sua primeira partida no quadrangular final da Série C do Brasileiro

Tiago Nunes

