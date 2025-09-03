Com possível baixa de volante, Mossoró chega e já pode estrear pelo Caxias

Meio-campista tem vasta experiência no futebol gaúcho. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O Caxias apresentou oficialmente nesta quarta-feira (3) o meio-campista Mossoró, um dos reforços para o quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.

O atleta, que chega com ritmo de jogo após ter atuado em 18 das 20 partidas do Internacional de Santa Maria na Divisão de Acesso – levando a equipe à elite do Gauchão. Ele já se coloca à disposição do técnico Júnior Rocha para a estreia, em meio a uma possível ausência de Pedro Cuiabá, que sente dores no joelho e pode até passar por uma procedimento cirúrgico.

— Eu trabalhei com o Júnior (Rocha) no Ypiranga, onde eu jogava de meia, e há uns quatro, cinco anos para cá eu venho jogando de segundo volante. No Inter-SM, eu joguei até de primeiro volante, me sinto bem de segundo, de meia, onde eu puder ajudar a equipe eu vou me doar ao máximo — declarou o jogador.

No começo do ano, Mossoró tomou a decisão de trocar a Série C, no Confiança-SE, por um projeto na Divisão de Acesso com o Inter-SM. Na coletiva de apresentação, ele justificou que tratou-se de uma questão pessoal que pesou.

— Acabei recebendo a proposta do Inter-SM, um projeto muito ambicioso, que acabou dando certo. Tendo uma filha de 10 meses, pra quem não sabe, apesar do apelido, eu sou gaúcho, sou de Santa Maria. Então, estava em casa, minha família por perto, ajudou muito ter sequência de jogos também — explicou Mossoró.

Com experiência em quadrangulares da Série C pelo Ypiranga, em 2023 e 2024, onde bateu na trave duas vezes na busca pelo acesso, Mossoró chega ao Caxias com a ambição de conquistar um segundo acesso consecutivo, agora em nível nacional.