Com trajetória na base e passagem pela Itália, zagueiro pode estrear pelo Juventude contra o Mirassol

Verdão tem três alternativas para a defesa visando o confronto da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (21)

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

