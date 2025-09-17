Com trajetória na base e passagem pela Itália, zagueiro pode estrear pelo Juventude contra o Mirassol

Bernardo, 20 anos, treina com o profissional e já foi relacionado para alguns jogos. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O Juventude pode ter um jovem da base no time titular que enfrenta o Mirassol, no domingo (21), às 16h, pela 24ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Bernardo, 20 anos, é uma das três opções para a atuar na defesa alviverde no interior paulista.

Além dele, no momento, o técnico Thiago Carpini tem à disposição Luan Freitas e Marcos Paulo como alternativas para a zaga alviverde. O zagueiro Wilker Ángel realizou exames na coxa e dificilmente terá condições de enfrentar os paulistas.

Além dele, os defensores Abner, Natã e Rodrigo Sam seguem entregues ao departamento médico. Com lesão no pé, Cipriano pode iniciar um processo de transição com bola durante a semana, mas também deve continuar fora.

Com isso, o zagueiro Bernardo pode receber uma chance. Em agosto, ele renovou seu contrato com o Verdão até o final de 2027. O defensor foi destaque do sub-20 no Brasileirão. No currículo, participação em três edições da Copa São Paulo e passagem pelo futebol italiano.

— Eu conheço bem, porque quando eu chego ao clube em 2018 na época essa geração 05 era sub-13. Ele foi o primeiro jogador que veio de avaliação que eu aprovei. Então, eu conheço muito bem a história do Bernardo a sua origem e ele chegou ao clube inclusive como um volante. Nós tínhamos uma necessidade de zagueiro e ele tinha uma boa capacidade para executar ali foi aprovado de uma forma muito rápida e aí eu consegui entender e conhecer o Bernardo a cada ano que se passou — comentou Filipe Dias, técnico do sub-20.

Mais sobre o Bernardo

Bernardo é gaúcho de São Domingos do Sul e iniciou sua caminhada no Juventude em 2018, quando ingressou na Escola de Futebol do clube. Desde então, vem se consolidando como uma das principais revelações das categorias de base alviverde.

Em 2022, teve papel decisivo na conquista invicta do Campeonato Gaúcho Sub-17. No mesmo período, viveu uma experiência internacional ao defender a Carrarese, da Itália, participando da tradicional Viareggio Cup, torneio de base reconhecido mundialmente.

Na atual temporada, o defensor assumiu a liderança da equipe sub-20, vestindo a braçadeira de capitão e disputando sua terceira edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao longo do ano, já esteve em campo em 23 oportunidades, somando participações na Copinha, no Campeonato Brasileiro e no Gauchão da categoria. No grupo principal, esteve entre os relacionados para os duelos contra Vitória, Vasco, Botafogo e Flamengo.