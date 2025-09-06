Com o toque refinado de Tomas Bastos, Caxias inicia série de "seis finais" rumo ao acesso à Série B

Com 24 jogos na temporada, Tomas Bastos já marcou cinco gols com a camisa do Caxias. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias inicia sua caminhada no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (7), às 16h30min, contra o Floresta, no Ceará. Para o torcedor grená, a esperança de um novo acesso passa pelos pés de um meia com um toque refinado, o capitão Tomas Bastos, que está em sua segunda temporada no Estádio Centenário.

Nascido em Araguaína, no Tocantins, Bastos cresceu com pratos típicos da região, como o chambaril, feito da canela do boi. Já a sua trajetória no futebol foi marcada por uma decisão rápida e inesperada.

— Um rapaz foi assistir um amigo meu jogar bola, e o cara também gostou de mim. Foi uma decisão muito rápida. Tipo, vi o cara à tarde, à noite tinha que viajar. Foi tudo muito rápido — recordou o meia em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Com 33 anos, o meia do Caxias já passou por diversos clubes, mas sempre manteve a motivação de ajudar as equipes que defendeu. A sua inspiração no futebol vem do ex-jogador e agora técnico Alex, ídolo do Cruzeiro, Coritiba e Fenerbahçe da Turquia.

— Um jogador que me inspira muito, é um cara que é muito inteligente jogando futebol, e fora das quatro linhas também — revelou Tomas Bastos.

As "Seis Finais" e o Início da Jornada

Para Tomás Bastos, o quadrangular final é uma série de seis finais para o elenco grená. A primeira delas será contra o Floresta, um adversário que já deu trabalho na primeira fase, no jogo de abertura da competição, quando o Caxias venceu por 1 a 0 no Centenário.

— O Floresta é uma equipe muito organizada. A gente viu a dificuldade que teve contra eles em casa, mas o trabalho que o Júnior (Rocha) vem passando para a gente, o mental também é muito importante. Acho que é bom também a gente manter o pezinho no chão, saber que vai ser muito difícil lá, vai estar calor, campo ruim, mas temos que estar preparados para tudo — analisou Tomas Bastos.

O Caxias chega à fase decisiva com a confiança de um bom retrospecto fora de casa. O time teve quatro vitórias longe de Caxias do Sul, fato que ajudou o time a garantir a liderança isolada da primeira fase e a classificação antecipada.

— Temos que buscar as coisas boas, os jogos, as vitórias que a gente teve fora de casa. No ano passado tivemos muita dificuldade em jogos fora, e esse ano a gente viu a evolução que tivemos, as vitórias — comentou o meia.

O toque de Júnior Rocha

Tomás Bastos atribuiu parte do bom momento do time à chegada do técnico Júnior Rocha. O treinador desembarcou no Estádio Centenário na terceira rodada da competição. Sob seu comando, o time decolou e embalou cinco vitórias seguidas na competição. Agora, Tomas Bastos e os demais atletas do time buscam resgatar aquele mesmo desempenho para ficar entre os dois primeiros do quadrangular e, consequentemente, conquistar o acesso.