Avante Grená
Com o toque refinado de Tomas Bastos, Caxias inicia série de "seis finais" rumo ao acesso à Série B

Grená começa a sua luta final em busca do segundo acesso nacional em pouco mais de dois anos. Equipe fará sua primeira partida do quadrangular decisivo da Série C neste domingo (7)

Tiago Nunes

