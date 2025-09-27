Com Nenê e retornos de Ewerthon e Rodrigo Sam, Juventude está escalado para enfrentar o Inter

O Juventude entra em campo neste sábado (27), às 18h30min, para encarar o Inter, em duelo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Estádio Alfredo Jaconi, e o técnico Thiago Carpini terá desfalques para o compromisso em casa.
O volante Jadson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, fica de fora. Outras ausências serão o atacante Batalla e o volante Giraldo, por opção técnica, e Gabriel Veron, com uma lesão muscular na coxa.
Os zagueiros Abner, Wilker Ángel e Natã seguem como desfalques. Por outro lado, Ewerthon e Rodrigo Sam são as novidades após se recuperarem de lesões. Nenê também volta à formação titular.
O Ju está confirmado com Jandrei; Ewerthon, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes; Igor Formiga, Nenê e Taliari. Técnico: Thiago Carpini
Já o Inter, que terá a estreia do técnico Ramón Díaz, está escalado com Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luiz Otávio, Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré.
A arbitragem será de Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP). VAR: Diego Pombo Lopez (BA).