Fora de combate
Com lesão na coxa, zagueiro desfalca o Juventude por até 20 dias

Defensor vinha sendo titular na equipe de Thiago Carpini no Brasileirão 2025

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

