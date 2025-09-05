Com lesão na coxa, zagueiro desfalca o Juventude por até 20 dias

Abner perderá, pelo menos, dois jogos do Brasileirão pelo Ju. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O zagueiro Abner, 21 anos, está fora das atividades com o grupo de jogadores do Juventude nos próximos 20 dias. O atleta teve diagnosticada uma lesão na coxa e perderá, pelo menos, duas partidas da equipe pelo Brasileirão 2025.

Com a previsão inicial dada pelo Departamento Médico alviverde, Abner está fora do jogo contra o Flamengo, no dia 14, no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada; e também da partida seguinte diante do Mirassol, no dia 21, em São Paulo.

O defensor sentiu a lesão durante a partida com o Ceará e teve que deixar o gramado do Castelão no intervalo. Ele passa a ser dúvida também para o confronto gaúcho pela Séria A contra o Inter, no dia 27, em Caxias do Sul.

Nos últimos dias antes do fechamento da segunda janela de transferências do futebol brasileiro, o Juventude recusou uma proposta do futebol italiano, de dois milhões de euros, para a venda do jovem zagueiro.