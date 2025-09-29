Com desfalques e retornos de Jadson e Batalla, Juventude viaja para encarar o Atlético-MG

Autor do gol contra o Inter, Ênio pode ganhar chance entre os titulares. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

A delegação do Juventude viajou no início da tarde desta segunda-feira (29) para Belo Horizonte, onde entra em campo na abertura da 26ª rodada do Brasileirão. O duelo contra o Atlético-MG inicia às 21h30min desta terça-feira (30), na Arena MRV.

Na 17ª colocação, com 22 pontos, o time alviverde novamente tem desfalques importantes, mas contará com o retorno de uma das lideranças do elenco. O volante Caíque e o atacante Taliari receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida. Já o volante Jadson, que cumpriu suspensão diante do Inter, volta ao time.

A novidade na delegação é o atacante colombiano Batalla, que foi ausência entre os relacionados no empate do último sábado. O clube não divulgou oficialmente a lista de jogadores que viajaram para a capital mineira, mas o técnico Thiago Carpini segue sem contar com o atacante Gabriel Veron e os zagueiros Abner, Wilker Ángel e Natã, lesionados.