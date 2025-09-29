Esportes

Com desfalques e retornos de Jadson e Batalla, Juventude viaja para encarar o Atlético-MG

Confronto será nesta terça-feira (30) à noite, em Belo Horizonte. Equipe alviverde busca se reaproximar da 16ª colocação na tabela

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

