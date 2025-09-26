Com ausências e retornos, Juventude finaliza preparação para enfrentar o Inter

Técnico Thiago Carpini comandou treinamento no CT alviverde. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O Juventude finalizou a preparação para o confronto diante do Inter, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado (27), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O time busca somar pontos importantes em casa para se manter competitivo na tabela.

O técnico Thiago Carpini terá desfalques importantes para o duelo. O volante Jadson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá atuar. Giraldo, Sforza e Lucas Fernandes são as possibilidades de substitutos. Além disso, os zagueiros Wilker Angel, Natã Felipe e Abner seguem em recuperação de lesões e também estão fora da partida.

As boas notícias para o treinador alviverde são os retornos do lateral-direito Ewerthon e do zagueiro Rodrigo Sam, que estão recuperados de lesão e voltam a ficar à disposição.

Um possível time alviverde: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Bernardo) e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Lucas Fernandes (Giraldo), Mandaca e Nenê (Gilberto); Emerson Batalla (Ênio) e Gabriel Taliari.



