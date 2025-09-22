Esportes

Formação
Notícia

Com 10 clubes e mais de 250 atletas, Copa Gramado Laghetto se consolida no calendário da base

O grande campeão do torneio com clubes das Séries A e B do Brasileirão será conhecido nesta quarta-feira (24). Semifinais ocorrem nesta terça (23), com Inter x Athletico-PR e Juventude x Atlético-MG

Tiago Nunes

