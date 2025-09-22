Com 10 clubes e mais de 250 atletas, Copa Gramado Laghetto se consolida no calendário da base

Gramadense disputou a competição contra equipes importantes do cenário nacional. Will Anacleto / Divulgação

A Copa Gramado Laghetto Sub-16 chega ao seu quinto ano com um status consolidado no calendário do futebol de base brasileiro. A edição de 2025, que começou em 18 de setembro, terá seu campeão conhecido nesta quarta-feira (24), às 9h30min, no Estádio Vila Olímpica.

O torneio atraiu a atenção de clubes importantes do Brasil, com a participação de times da Série A do Brasileirão, como Inter, Atlético-MG, Fortaleza, Grêmio, Juventude, Botafogo, além de equipes da Série B, como Criciúma, Athletico-PR e Cuiabá. O anfitrião, Gramadense, também participou da primeira fase, o que para os jovens atletas locais é uma oportunidade de ouro para enfrentar equipes da elite.

Nesta terça-feira, os semifinalistas entram em campo. A primeira partida será às 14h, entre Inter e Athletico-PR. Depois, às 15h45min, o Juventude joga contra o Atlético-MG. Ambos os jogos serão na Vila Olímpica da Várzea Grande.

A competição se afirmou não apenas como um palco para jovens talentos, mas também como fomentadora da economia local, movimentando mais de 250 pessoas entre jogadores e comissões técnicas. Isso faz girar o setor de turismo e ainda leva o nome da cidade mais longe por meio do turismo esportivo.

A presença de representantes da CBF e de olheiros de todo o país reforça a importância do evento, que já conta com uma lista de espera de clubes interessados em participar nas edições futuras. Neste ano, a Copa tem o ex-jogador Lucas Leiva como embaixador.

— Competições como essa são fundamentais. É aqui que os meninos aprendem sobre respeito ao adversário, entendem o que é disputar em alto nível e ainda têm a oportunidade de enfrentar equipes de diferentes estados, cada uma com seu estilo de jogo. A Copa Laghetto já se tornou uma referência no Brasil e representa uma experiência única para todos, especialmente para os atletas de Gramado e do Gramadense — disse Lucas.