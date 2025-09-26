Clássico serrano marca a estreia da Apafut na Terceirona Gaúcha

Everson Aguiar vai comandar a equipe caxiense na competição estadual. Ulisses Castro / Agencia RBS

O futebol profissional da Serra Gaúcha ganha destaque neste final de semana com o início da Terceirona Gaúcha. A região será representada por dois times na competição, e o destino quis que Apafut e Nova Prata se enfrentassem logo na primeira rodada. O jogo, que marca o clássico serrano, será no Estádio Mário Cini, em Nova Prata, no domingo (28), às 15h.

A Apafut, de Caxias do Sul, chega para a disputa sob o comando do técnico Everson Aguiar, que vê a oportunidade como um passo importante na carreira.

— A Apafut é um lugar em que me sinto bem. Já passei pela base e, ano a ano, a gente vem buscando um espaço. Agarro essa oportunidade da melhor forma possível — declarou o treinador em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Com a Terceirona Gaúcha sendo uma competição sub-23, os clubes apostam na juventude. No caso da Apafut, a base do elenco é formada por atletas que vêm do time sub-20.

— A grande maioria dos atletas que estão ali são do sub-20 do ano passado. A característica principal é dar oportunidade para uma faixa etária que já está há algum tempo trabalhando na Apafut — afirmou Aguiar.

O técnico ressalta que o clube não se coloca como favorito, mas sim como um projeto em ascensão.

— A Apafut iniciou como uma escola, virou uma associação e hoje é um clube profissional. Tudo o que conseguirmos agora é um 'plus' para o projeto — disse.

Peculiaridades da competição e o caminho para o acesso

A Terceirona Gaúcha é conhecida por suas particularidades. Everson Aguiar, com experiência na competição, destaca que o modelo de jogo deve se adaptar às condições, como os campos de jogo, que "não são os melhores".

— Eu sempre tento passar para eles que o modelo de jogo tem que ser adaptado conforme a nossa competição — explicou o treinador.

A primeira fase do torneio será disputada em turno e returno. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata, em jogos de ida e volta. A grande premiação é para os finalistas, que garantem o acesso à Divisão de Acesso de 2026.

A Apafut está no Grupo A, ao lado de Nova Prata, 1992 de Carazinho, Novo Horizonte de São Leopoldo e Guarani de Venâncio Aires. O outro grupo é composto por Riograndense, Rio Grande, São Paulo e São Gabriel.

ELENCO E COMISSÃO TÉCNICA

Goleiros: Guilherme Nunes, Marcão e Iago;

Zagueiros: Yago, Maldonado, Kayke, Figueiredo, Angelo e João Acácio;

Laterais: Parisoto, Cavalli e Dennis

Volantes: Daros, Marco e Foiatto;

Meias: Icardi, Galo, Riquelme e Zilli;

Atacantes: Leozinho, Juan, Marquinhos, Kauê e Lucas Martins;

Técnico: Éverson Aguiar

Auxiliar Técnico: Raone Gomes

Preparador Físico: Bruno Costa

Preparador de Goleiros: Rodrigo Schaider