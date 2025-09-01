Esportes

No Centenário
Notícia

Centroavante deve retornar ao Caxias e clube tenta meia de time finalista da Divisão de Acesso

Departamento de futebol acerta os últimos detalhes e pode anunciar mais dois nomes nas próximas horas 

Tiago Nunes

