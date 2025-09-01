Centroavante deve retornar ao Caxias e clube tenta meia de time finalista da Divisão de Acesso

Giovane Gomez defendeu o clube pela última vez em 2022. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias/Divulgação

O Caxias deve confirmar os últimos dois reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro nas próximas horas. Antes do começo do quadrangular final da competição, o departamento de futebol negocia com dois nomes: o centroavante Giovane Gomez e o meia Mossoró.

O camisa 9 viria para suprir a saída de Eduardo Mello. Atualmente, o elenco Grená conta com Gustavo Nescau e Welder, sendo que o último se recupera de um desconforto na coxa.

Giovane estava atuando na Série D do Brasileirão com o São José. O Caxias chegou a demonstrar interesse no atleta neste ano, mas o time da Capital estipulou um valor alto para a sua liberação. Agora, o atleta viria por empréstimo, mas do Maringá-PR, clube que o jogador está acertado para 2026, mas foi eliminado da Série C.

O segundo reforço viria por empréstimo do Inter de Santa Maria. O meia Mossoró tem 18 jogos pelo time da região central do Estado e fez parte da campanha de acesso de retorno à Série A do Gauchão após 14 anos. No último sábado, o time foi vice-campeão da Série A2.

A negociação com Mossoró deve ser finalizada nesta terça-feira. Antes de defender o Inter SM, ele estava no Confiança-SE onde jogaria a Série C, mas preferiu o projeto do clube gaúcho.