CBF divulga tabela detalhada das rodadas 28 a 33 do Brasileirão. Saiba quando joga o Juventude

A CBF confirmou as datas e horários de mais seis rodadas do Campeonato Brasileirão, da 28ª até a 33ª da competição. Na sequência, o Juventude enfrentará Fluminense (fora), Bragantino (no Jaconi), Grêmio (fora), Palmeiras (no Jaconi), Sport (fora) e Vasco(fora).
O Verdão vai enfrentar o Fluminense, na quinta-feira, 16 de outubro, às 21h30min, no Maracanã. Depois, recebe o Bragantino na segunda-feira, 20 de outubro, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi.
Na partida válida pela 30ª rodada, encara o Grêmio, na segunda-feira seguinte, dia 27, na Arena, às 20h. Abre novembro jogando com o Palmeiras no domingo dia 2, às 20h30min, no Jaconi.
Seus confrontos da 31ª e 32ª rodada são como visitante. Enfrenta o Sport, no dia 5 de novembro, quarta-feira, às 19h, na Ilha do Retiro, e o Vasco no sábado dia 8, às 18h, em São Januário, respectivamente.
Antes desses jogos, o Ju tem o clássico gaúcho com o Inter neste sábado (27), às 18h30min, na casa alviverde. Depois, encara o Atlético-MG na terça-feira (30), às 21h30min, fora de casa, e volta para Caxias do Sul enfrentar o Fortaleza no domingo, dia 5 de outubro, às 18h30min.
PRÓXIMOS JOGOS DO JU
16/10 (quinta-feira), 21h30min
Fluminense x Juventude — Maracanã
20/10 (segunda-feira), 19h
Juventude x Bragantino — Alfredo Jaconi
27/10 (segunda-feira), 20h
Grêmio x Juventude — Arena do Grêmio
2/11 (domingo), 20h30min
Juventude x Palmeiras — Alfredo Jaconi
5/11 (quarta-feira), 19h
Sport x Juventude — Ilha do Retiro
8/11 (sábado), 18h
Vasco da Gama x Juventude — São Januário