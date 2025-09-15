CBF confirma data do jogo atrasado entre Palmeiras x Juventude

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (15), a data do jogo atrasado entre Palmeiras e Juventude pela 12ª rodada do Brasileirão. O duelo entre os dois ocorrerá no dia 11 de outubro, um sábado, às 19h, no Allianz Parque.
A partida não aconteceu no primeiro turno em virtude da participação dos paulistas no Mundial de Clubes da Fifa.
O Juventude ocupa o 18º lugar na tabela, com 21 pontos, enquanto o Palmeiras está em terceiro lugar, com 46.
Jogo remarcado:
12ª rodada
Palmeiras x Juventude
Sábado, 11 de outubro, às 19h
Allianz Parque, em São Paulo.