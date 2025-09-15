Esportes

CBF confirma data do jogo atrasado entre Palmeiras x Juventude

Partida válida pela 12ª rodada não ocorreu em virtude da participação dos paulistas no Mundial de Clubes da Fifa

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

