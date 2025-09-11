Caxias x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Jogo será no Centenário. Arte Pioneiro / Agência RBS

Caxias e São Bernardo entram em campo na noite de sábado (13), às 19h30min, pela segunda rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo é tratado como mais uma final para o Grená, que fará sua estreia em casa na segunda fase da competição Nacional.

Os dois times empataram na primeira rodada. A diferença é que o Caxias empatou fora com o Floresta em 0 a 0. Já o time paulista recebeu o Londrina e saiu perdendo por 2 a 0. O São Bernardo conseguiu reagir e evitou um prejuízo maior ao empate em 2 a 2.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Lorran (Mossoró) e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Welder (Giovane Gomez). Técnico: Júnior Rocha

SÃO BERNARDO: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder Maciel, Pará e Augusto; Romisson, Dudu Miraíma e João Paulo; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Ricardo Catalá

Arbitragem para Caxias x São Bernardo

Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho-PA auxiliado por Marcia Bezerra Lopes Caetano-RO e Acacio Menezes Leao-PA. VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira-SC.

Onde assistir a Caxias x São Bernardo

A Sporty Net anuncia transmissão com imagens na TV fechada.

O Futebol da Gaúcha será na Rádio Atlântida 105.7 FM e começa às 19h. Você também pode acompanhar em GZH opção Serra.

Como chegam

O Caxias segue com o desfalque do volante Pedro Cuiabá com lesão no joelho. O meio-campista Mantuan está retornando as atividades após sair do DM. O técnico Júnior Rocha volta a contar com o volante Tauã, que cumpriu suspensão. A dúvida está se o treinador Júnior Rocha vai manter a escalação que teve dificuldades contra o Floresta, com Lorran no meio-campo, ou mudará com a entrada de Mossoró. Giovane Gomez também pode fazer sua estreia no ataque.