Caxias x Londrina: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Jogo será o segundo no estádio centenário no quadrangular. Arte Pioneiro / Agência RBS

Caxias e Londrina entra em campo na abertura do returno do quadrangular final da Série C do Brasileirão. O jogo começa às 19h de domingo (28), no Estádio Centenário.

O Caxias vem de três empates seguidos na competição, assim como os demais adversários. O Grená e o Tubarão entraram em campo no último final de semana no Paraná e o jogo terminou em 1 a 1.

Com três pontos na tabela, quem vencer na rodada do final de semana pode dar um passo importante para a busca do acesso à Série B do Brasileiro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mossoró e Tomas Bastos; Igor Torres, Jhonatan Ribeiro (Calyson) e Welder (Giovane Gomez). Técnico: Júnior Rocha

LONDRINA: Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Welington Manzoli e Matheus Leal; Alison, Lucas Marques e Cristiano; Vitinho, Quirino, e Iago Teles. Técnico: Roger Silva

Arbitragem para Caxias x Londrina

Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan de Oliveira e Rodney Faria Lima (trio de Minas Gerais). VAR: Philip Georg Bennett.

Onde assistir a Londrina x Caxias

A Sporty Net anuncia transmissão com imagens na TV fechada.

O Futebol da Gaúcha será na Rede Gaúcha e começa a partir das 18h. Você também pode acompanhar em GZH opção Serra.

Como chegam

O Caxias chega com dúvidas para a partida contra o Londrina. Com dois jogos em casa no returno do quadrangular, o time aposta no fator local para conquistar o acesso à Série B do Brasileiro. O técnico Júnior Rocha tem dúvidas no ataque. Calyson pode voltar aos time titular após uma leve lesão na coxa. Iago atacante, também sente dores e pode ficar de fora do jogo. Pedro Cuiabá segue de fora da equipe com lesão no joelho.