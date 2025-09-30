Esportes

Pós derrota
Notícia

Caxias volta aos treinos para decisão na penúltima rodada do quadrangular da Série C

O foco é a partida contra o São Bernardo, no ABC paulista, no próximo domingo, fora de casa pela Terceira Divisão Nacional

Tiago Nunes

