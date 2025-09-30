Caxias volta aos treinos para decisão na penúltima rodada do quadrangular da Série C

Vini Guedes falou na reapresentação do Caxias nesta terça-feira. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias voltou aos trabalhos nesta terça-feira (30) no Centro de Treinamentos Baixada Rubra. A derrota para o Londrina já ficou no passado. Agora, o elenco busca se remobilizar para as duas partidas decisivas e finais do quadrangular do acesso à Série B.

Para não depender de resultados paralelos, o Grená terá de vencer os jogos diante do São Bernardo e do Floresta para conquistar o retorno à Série B após 20 anos. O foco do volante Vini Guedes é a partida de domingo (5), no ABC paulista, para deixar de vez o insucesso do final de semana para trás.

— É uma derrota que a gente sente, a gente queria ter vencido em casa, a gente sabia da importância da vitória, mas a gente segue acreditando, porque a gente depende só da gente para conquistar esse objetivo. Então, a partir de hoje a gente já volta a cabeça para o jogo de São Bernardo, trabalhar em cima do adversário, para que a gente consiga ir lá respeitando o adversário, mas precisamos dessa vitória — afirmou o volante Grená.

O time terá a baixa do zagueiro Alisson, que passou por uma cirurgia de urgência na segunda-feira. O atleta deve receber alta somente na quarta-feira. O clube ainda não divulgou qual será o tempo de recuperação do defensor após o procedimento.