Caxias tem nova dúvida para jogo decisivo e pode ter mudança no ataque

Líder da primeira da primeira fase, time do técnico Júnior Rocha ainda não venceu no quadrangular. Vitor Soccol / Assessoria / Caxias

O Caxias realizou nesta quarta-feira (24) o primeiro treino tático para o confronto decisivo contra o Londrina, no próximo domingo (28), às 19h, no Estádio Centenário. O técnico Júnior Rocha, no entanto, ganhou mais uma preocupação para montar a equipe.

O atacante Iago, que sentiu dores no músculo posterior da coxa após o empate em 1 a 1 no Paraná, é dúvida para a partida. O jogador perdeu a titularidade na rodada anterior e ainda será avaliado para saber se terá condições de ser relacionado para o jogo.

Apesar de o treino ter sido de portões fechados, a expectativa é de que o atacante Calyson, que se recuperava de dores na coxa, voltasse a ficar à disposição do treinador. A presença do atacante no jogo, no entanto, dependerá de sua reação após a atividade. O treinador ainda tem mais três dias para recuperar o atleta clinicamente.

Júnior Rocha deve repetir a formação que entrou em campo diante da equipe paranaense, mas existem duas possibilidades de mudança: a entrada de Calyson no ataque e a troca de Welder por Giovane Gomez na referência ofensiva.