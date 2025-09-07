Caxias segura o Floresta e empata sem gols na abertura do quadrangular decisivo da Série C

Time de Welder teve dificuldades para chegar ao gol. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Na primeira partida do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro, o Caxias fez o suficiente para segurar o Floresta e ficou no 0 a 0, na tarde deste domingo (7), no Estádio Domingão, em Horizonte (CE). Como o outro confronto do Grupo A, entre São Bernardo e Londrina também acabou empatado, em 2 a 2, os quatro times ficam com um ponto.

O segundo compromisso grená nesta etapa será diante do São Bernardo, sábado, às 19h30min, no Estádio Centenário.

Com Lorran como novidade no meio-campo e Welder de volta ao comando de ataque, o Caxias começou a partida no Domingão levando um susto aos quatro minutos. Após um lançamento longo, Jeam chegou a balançar as redes, mas o impedimento foi marcado.

Na resposta, aos oito, o Caxias chegou pelo lado esquerdo e Iago cruzou para a finalização de Calyson, longe da meta. Aos 11, mais um susto. Gustavo Xuxa cobrou falta da intermediária, pelo lado esquerdo, a bola passou por toda a defesa e acertou o canto do goleiro Thiago Coelho. Gol do Floresta. Porém, após revisão do VAR, o árbitro Jefferson Moraes anulou a jogada por entender que houve a participação do Júlio Vaz, que estava impedido e se esticou para finalizar.

Aos 20, em outra cobrança de falta lateral, Diego Mateus arriscou direto e Thiago Coelho saiu errado, mas foi salvo por Vini Guedes, que tirou de cabeça a bola que ia em direção ao gol. Com dificuldades para criar e insistindo nos lançamentos longos, o Caxias seguia vendo o rival ser mais perigoso. Aos 25, Romarinho recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou para fora.

O contra-ataque grená só foi funcionar aos 27. Tomas Bastos fez ótimo lançamento para Calyson, que dominou e finalizou colocado no ângulo para grande defesa de Dheimison.

O jogo ficou mais equilibrado e, em outra roubada de bola no campo de ataque, Tomas Bastos finalizou de longe e o goleiro do Floresta espalmou para o lado, evitando o primeiro gol. Sem mais chances de lado a lado, o jogo foi para o intervalo sem gols.

SEGUNDO TEMPO

Sem mudanças nas duas equipes, o Caxias foi o primeiro a criar uma oportunidade de perigo no segundo tempo. Aos seis minutos, Marcelo Nunes roubou a bola no campo de ataque e Iago cruzou para Welder cabecear perto da trave.

Em um duelo ainda mais truncado e com muitos erros de passes das duas equipes, o time grená fez suas duas primeiras mudanças aos 16 minutos. Júnior Rocha sacou Welder e Vini Guedes para as entradas de Gustavo Nescau e Mossoró.

Aos 23 minutos, Matheus Ludke cruzou da intermediária e Romarinho, livre, cabeceou firme. Thiago Coelho desviou com a mão esquerda e ainda viu a bola raspar no travessão antes de sair. Milagre do goleiro para salvar o time grená.

No lance seguinte, em outro cruzamento pra área grená, Romarinho dominou no peito e foi desarmado no momento em que iria concluir para o gol. O cenário era delicado para o Caxias, que fez mais duas mudanças na sequência, com o zagueiro Gustavo Henrique na vaga de Lorran e Douglas Skilo entrando no lugar de Iago.

Aos 32, Thiaguinho foi lançado nas costas da defesa grená e cruzou rasteiro para Rubens, que não alcançou, na pequena área. A reta final do primeiro tempo foi com o Floresta mais agressivo em busca da vitória e o Caxias mais preocupado em defender a igualdade.

Nos acréscimos, o Floresta finalizou em cobrança de falta rasteira de Rafael Furlan, defendida por Thiago Coelho. Sem gols, o 0 a 0 acabou confirmando o segundo empate do Caxias na competição nacional.

FICHA TÉCNICA

Série C - 1ª rodada do Quadrangular

Floresta x Caxias

Estádio Domingão, em Horizonte-CE

Floresta

Dheimison; Mateus Ludke (Igor Dutra, 40/2º), Thomás Kayck, Júlio Vaz, Ícaro e Diego Matos (Rafael Furlan, 40/2º); Rodriguinho, Guilherme Nunes e Gustavo Xuxa (Pablo, 20/2º); Romarinho (Rubens, 31/2º) e Jeam (Thiaguinho, 31/2º). Técnico: Leston Júnior.

Caxias

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes (Mossoró, 16/2º), Lorran (Gustavo Henrique, 28/2º) e Tomas Bastos; Iago (Douglas Skilo, 28/2º), Calyson (Igor Torres, 39/2º) e Welder (Gustavo Nescau, 16/2º). Técnico: Júnior Rocha.