Caxias segura o Floresta e empata sem gols na abertura do quadrangular decisivo da Série C

Em Horizonte, time da casa criou as melhores oportunidades e teve dois gols anulados por impedimento na primeira etapa. Próximo duelo da equipe de Júnior Rocha será contra o São Bernardo

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

