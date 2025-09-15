Caxias se prepara para "mata-mata" contra o Londrina em meio à pressão na Série C

Volante grená projetou próximos duelos da equipe na competição. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Após o segundo empate consecutivo no quadrangular final da Série C, o Caxias se prepara para dois confrontos que o volante Vini Guedes classificou como "mata-mata". O time grená, que ficou no 0 a 0 com o São Bernardo no último sábado, agora enfrenta o Londrina em uma sequência decisiva, que pode definir o rumo da equipe na busca pelo acesso.

Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (15), na reapresentação do elenco, Vini Guedes foi questionado sobre a performance do time, que ainda não repetiu o bom futebol da primeira fase. O jogador reconheceu as dificuldades, mas se mostrou confiante na evolução da equipe.

— Sabemos do equilíbrio que é a competição, os resultados vêm mostrando isso. Foram quatro empates até agora, e a gente busca evoluir a cada jogo, a cada treino — afirmou o volante.

Vini destacou que a equipe tem criado oportunidades, mas precisa de "um pouquinho de mais capricho no último terço" para converter as chances em gols. O próximo adversário do Caxias, o Londrina, vive situação similar, já que também empatou os dois primeiros jogos do quadrangular, o último dentro de sua casa.

Vini Guedes enfatizou a importância dos dois duelos seguidos contra o time paranaense:

— A gente leva dessa maneira. Sabemos da importância desses dois jogos. É um jogo fora e um em casa. A gente tem que pontuar o máximo possível. A tabela está mostrando o quão importante é pontuar, mesmo, às vezes, não conseguindo vencer a partida — explicou.

O Londrina chega para o confronto em um ambiente conturbado. Após o empate em casa com o Floresta, torcedores foram cobrar os atletas no Estádio VGD, agrediram um jogador e feriram dois membros da comissão técnica. A Polícia Militar precisou intervir com balas de borracha para dispersar os torcedores. Sobre a pressão que o adversário enfrenta, Vini Guedes se mostrou atento, mas ressaltou a importância de focar apenas no jogo.

— Eles querem subir tanto quanto nós. Essa pressão externa acredito que interfere. Mas, dentro de campo, temos que esquecer qualquer coisa. São 11 para 11 — ponderou o volante, que finalizou a entrevista reforçando a necessidade de encarar o duelo como uma verdadeira final: