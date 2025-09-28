Caxias perde para o Londrina e se complica no quadrangular da Série C

Welder (E) perdeu a melhor chance do time grená no primeiro tempo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias segue sem vencer no quadrangular final da Série C. Só que a situação piorou muito após a derrota por 1 a 0 para o Londrina, na noite deste domingo (28), no Estádio Centenário. Quirino marcou o gol da partida.

O resultado deixa o time grená na lanterna do Grupo B com três pontos. Londrina e Floresta, que venceu o São Bernardo por 1 a 0, têm seis.

Na penúltima rodada do quadrangular, a equipe de Júnior Rocha encara o São Bernardo, no interior paulista, domingo (28), às 19h, e precisa vencer para seguir com chances de subir à Série B.

O JOGO

Com o retorno de Calyson ao time titular, o Caxias começou a partida acelerando o jogo. Logo aos 20 segundos, Calyson recebeu na ponta direita, driblou o marcador e finalizou para grande defesa de Luiz Daniel. Ainda antes do primeiro minuto, o Londrina respondeu pelo lado direito e Iago Teles finalizou sobre o gol.

O jogo era um ritmo alucinante, e com chances para os dois lados. Aos cinco minutos, Iago Teles recebeu na área e finalizou cruzado para fora. Logo depois, o zagueiro Alisson precisou ser substituído e Gustavo Henrique entrou no time grená.

Aos 10, em jogada bem trabalhada pelo lado direito, Calyson tabelou com Mossoró e finalizou forte para mais uma boa intervenção do goleiro do Londrina.

Depois do começo de partida bem movimentado, o Caxias voltou a finalizar aos 19, em tentativa de Igor Torres, da intermediária, sobre o gol. A pressão aumentou e, aos 26, após linda troca de passes pelo lado direito e o cruzamento afastado pela zaga, Tomas Bastos bateu de primeira e Luiz Daniel fez uma grande defesa. A bola ainda bateu na trave antes de sair pela linha de fundo.

Na resposta dos paranaenses, aos 28, Iago Teles foi lançado nas costas de Thiago Ennes, fintou o lateral e foi bloqueado por Gustavo Henrique. No rebote, Quirino chutou colocado e a bola passou raspando a trave.

Aos 40, foi a vez do Caxias desperdiçar sua grande chance no primeiro tempo. Mossoró cruzou da direita, a zaga afastou mal e a bola ficou limpa para Welder, na linha da pequena área. O centroavante bateu de primeira, por cima da meta.

Ainda antes do intervalo, Cristiano cobrou falta pelo lado esquerdo e Quirino cabeceou perto do travessão. Com muitas chances, mas sem eficiência dos dois ataques, o 0 a 0 seguiu no placar.

SEGUNDO TEMPO

Com Jhonatan Ribeiro na vaga de Igor Torres, o Caxias voltou para a segunda etapa disposto a mudar o roteiro de empates no quadrangular decisivo. Só que, mesmo com o controle da posse de bola, o time passou a errar muitos passes, forçando lançamentos longos.

Aos 15 minutos, Júnior Rocha trocou de centroavante. Sacou Welder para a entrada de Giovane Gomez. A mudança não surtiu efeito por conta da dificuldade de o Caxias fazer a bola chegar ao campo de ataque. Nas duas últimas trocas, o técnico colocou Tauã e Douglas Skilo nos lugares de Vini Guedes e Calyson.

Só que quem chegou ao gol foi o Londrina. Aos 26 minutos, após lançamento longo, Quirino recebeu um passe de calcanhar e finalizou no canto de Thiago Coelho: 1 a 0.

O gol deixou o Caxias ainda mais nervoso em campo. Apesar da sequência de escanteios e latereios para a área, o time de Júnior Rocha não conseguia finalizar e levar perigo real ao adversário. Aos 37, Tomas Bastos arriscou de fora da área e Luiz Daniel salvou no ângulo.

No fim, o Londrina era mais perigoso nos contra-ataques e Gustavo Henrique salvou no chute de Eliel, na pequena área. Nos seis minutos de acréscimos, o Caxias não finalizou e viu o adversário comemorar a primeira vitória fora de casa.

O Caxias se complicou de vez na Série C e saiu de campo vaiado pelo torcedor.

FICHA TÉCNICA

Série C - 4ª rodada do Quadrangular

Estádio Centenário

Caxias 0x1 Londrina

Caxias

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson (Gustavo Henrique, 8/1º), Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes (Douglas Skilo, 23/2º), Mossoró e Tomas Bastos; Igor Torres (Jhonatan Ribeiro, int.), Calyson (Tauã, 23/2º) e Welder. Técnico: Júnior Rocha.

Londrina

Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Welington Manzoli e Matheus Leal; Alison, Lucas Marques e Cristiano (Henrique, 17/2º); Vitinho (Canela, 17/2º), Quirino, e Iago Teles (Zé Breno, 30/2º). Técnico: Roger Silva.