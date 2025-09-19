Caxias finaliza preparação para jogo de sábado com treino em Londrina

Igor Torres pode ter oportunidade no ataque. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A delegação Grená encarou um calor de 32ºC na tarde desta sexta-feira (19), no último treinamento antes do jogo contra o Londrina. A partida está marcada para o sábado (20), às 19h30min, no Estágio VGD.

A atividade final foi no Centro de Treinamentos do City London FC, equipe da própria cidade de Londrina. Foi a oportunidade de o técnico Júnior Rocha definir os 11 iniciais que enfrentam o Tubarão em busca da primeira vitória no quadrangular final do Grupo B da Série C.

O time do Caxias terá mudanças. Além da projeção de entrada de Mossoró no meio-campo, existe uma grande dúvida no setor de ataque. Sem Calyson lesionado, o treinador pode manter Iago e colocar Igor Torres no lado direito do ataque. Antes do embarque, era cogitada a saída de Iago por queda de rendimento. Porém, com a lesão do outro atacante, o treinador pode mudar de ideia.

Além de Calyson, o volante Pedro Cuiabá também não viajou. O atleta deve passar por uma artroscopia no joelho. O centroavante Gustavo Nescau ficou em Caxias do Sul por opção técnica. Welder e Giovane Gomez viajaram para o Paraná.