Caxias fica no empate sem gols com o São Bernardo pelo quadrangular decisivo da Série C

O Caxias não conseguiu arrancar sua primeira vitória no hexagonal decisivo da Série C. Mesmo com o apoio de 6 mil torcedores, que garantiram o melhor público do ano no Estádio Centenário, o time grená ficou no 0 a 0 com o São Bernardo, na noite deste sábado (13).
Com o resultado, a equipe de Júnior Rocha fica com dois pontos, mesmo número do São Bernardo. Londrina e Floresta, que se enfrentam neste domingo (14), têm um. Outro dado importante, e preocupante, é que o Caxias está há cinco jogos sem marcar gols na Série C do Brasileiro.
Na terceira rodada do quadrangular, o time grená encara o Londrina, sábado (20), às 19h30min, no interior do Paraná.
Com a repetição da formação que iniciou no duelo contra o Floresta, o Caxias viu o São Bernardo iniciar a partida tentando ditar o ritmo do jogo e ficando mais com a posse de bola. Porém, a primeira tentativa foi grená. Aos cinco minutos, em um rebote na entrada da área, Calyson arriscou o voleio, sem direção.
Em um jogo tenso, com muitos erros de lado a lado, a equipe grená tinha dificuldades para criar e a bola pouco passava pelos pés de Tomas Bastos. Quando ela chegou, o camisa 10 finalizou de fora da área e assustou o goleiro Júnior Oliveira, aos 25 minutos.
O São Bernardo assustou aos 30. Em um erro de saída de jogo da defesa grená, João Paulo arriscou de fora da área e a bola passou rente ao travessão.
Aos 39, Welder também tentou o chute de longa distância, rasteiro, e a bola foi nas mãos do goleiro do São Bernardo. Na resposta, aos 41, Felipe Azevedo recebeu nas costas de Thiago Ennes, puxou para o meio e finalizou forte para boa defesa de Thiago Coelho.
Em um primeiro tempo de pouco futebol, a melhor chance do Caxias só saiu aos 44 minutos. Após cruzamento de Thiago Ennes, Tomas Bastos tentou a finalização e a bola sobrou para Welder chutar no ângulo para a primeira intervenção de maior dificuldade de Júnior Oliveira. Foi também a última oportunidade da etapa incial.
UM OUTRO TIME
Insatisfeito com o time, o técnico Júnior Rocha fez duas mudanças no intervalo, com Mossoró e Igor Torres nas vagas de Lorran e Iago. E o Caxias voltou mais agressivo. Aos seis minutos, depois de cobrança de escanteio de Tomas Bastos, Mossoró desviou na primeira trave e a bola passou muito perto.
No lance seguinte, Calyson recebeu na meia direita e finalizou para o gol. O chute passou rente ao travessão. A sequência de lances fez o torcedor aumentar o volume no apoio. Aos 11, em outro chute de longe, Calyson bateu forte e o goleiro do São Bernardo quase engoliu um peru. A bola passou novamente rente à trave.
Após a cobrança de escanteio de Tomas Bastos na pequena área, Calyson antecipou o goleiro e cabeceou para fora. Aos 22, foi a vez do São Bernardo levar perigo em um lindo toque para João Paulo dentro da área. O meia finalizou e Thiago Coelho salvou o Caxias.
Na primeira finalização após sua entrada em campo, Giovane Gomez recebeu cruzamento do lado esquerdo e cabeceou à esquerda da meta. Aos 30, o Caxias escapou em duas oportunidades. Após escanteio cobrado por Pará, Hélder cabeceou, a bola foi desviada e Victor Andrade acertou o travessão. No rebote, novo cabeceio do ataque do São Bernardo e Thiago Coelho fez mais um milagre.
O jogo ficou perigoso para o Caxias. Aos 34, Thiago Coelho errou no chutão e Victor Andrade finalizou para para o gol. A bola desviou em Alisson e quase entrou no ângulo.
Na reta final da partida, o Caxias pressionou e até chegou a fazer o torcedor comemorar. Após escanteio e desviou para o meio da área, Calyson tocou e a bola passou da linha do gol, mas o atacante estava impedido. Foi o último lance de perigo do jogo. A quinta partida seguida sem gols na Série C.
No apito final, uma mistura de frustração e poucos aplausos na casa grená.
FICHA TÉCNICA
Série C - 2ª rodada do Quadrangular
Estádio Centenário
Caxias x São Bernardo
Caxias
Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes (Kelvyn, 32/2º); Vini Guedes, Lorran (Mossoró, int.) e Tomas Bastos (Yann Rolim, 40/2º); Iago (Igor Torres, int.), Calyson e Welder (Giovane Gomez, 21/2º). Técnico: Júnior Rocha.
São Bernardo
Júnior Oliveira; Hugo Sanches (Rodrigo Ferreira, 40/2º), Hélder Maciel, Rafael Forster (Augusto, int.) e Pará; Romisson, Bruno Silva e João Paulo; Pedro Felipe (Echaporã, 28/2º), Rodolfo (Victor Andrade, 13/2º) e Felipe Azevedo (Felipe Garcia, 13/2º). Técnico: Ricardo Catalá.
Gols:
Amarelos: Marcelo Nunes, Welder, Alan, Alisson, Calyson (C); João Paulo, Hugo Sanches, Augusto (S);
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho-PA auxiliado por Marcia Bezerra Lopes Caetano-RO e Acacio Menezes Leao-PA. VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira-SC.