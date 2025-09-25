Caxias anuncia treino aberto para confronto decisivo com o Londrina 

O Caxias informou a abertura para o público do último treino antes do duelo decisivo com o Londrina. A finalização da preparação será no sábado (27), a partir das 15h, no Estádio Centenário. A entrada será mediante doação de 1kg de alimento não perecível.
Na tarde desta quinta-feira (25), através das redes sociais, o técnico Júnior Rocha convocou o torcedor a comparecer à casa grená para acompanhar a preparação final para o confronto com o Londrina.
— Convidamos vocês para que venham transmitir a energia positiva que temos nos jogos. Precisamos da atmosfera e do apoio de todos — fala o treinador.
A partida diante do Tubarão, válida pela 4ª rodada do quadrangular da Série C, acontece no domingo (28), às 19h, no Estádio Centenário. Os ingressos para o jogo estão à venda pelo valor de R$ 10, inteira, além de diversas promoções do clube.