Caxias anuncia treino aberto para confronto decisivo com o Londrina 

Doação de 1 kg de alimento não perecível é a entrada para o treino. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias informou a abertura para o público do último treino antes do duelo decisivo com o Londrina. A finalização da preparação será no sábado (27), a partir das 15h, no Estádio Centenário. A entrada será mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Na tarde desta quinta-feira (25), através das redes sociais, o técnico Júnior Rocha convocou o torcedor a comparecer à casa grená para acompanhar a preparação final para o confronto com o Londrina.

— Convidamos vocês para que venham transmitir a energia positiva que temos nos jogos. Precisamos da atmosfera e do apoio de todos — fala o treinador.