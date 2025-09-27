Esportes

Caxias do Sul promove a 10ª Meia Maratona com participação recorde de corredores

Prova será neste domingo (28) com largadas e chegadas em frente ao Centro Administrativo, na Rua Alfredo Chaves

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

