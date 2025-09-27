Caxias do Sul promove a 10ª Meia Maratona com participação recorde de corredores

Prova acontece neste domingo (28) pelas ruas da cidade. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A corrida é um ritual que une corpo, mente e alma. No compasso dos passos, pulsa a saúde física e respira-se alívio mental e celebra-se a vida com os amigos. Neste domingo (28), Caxias do Sul transforma suas ruas centrais em palco de superação e alegria, com a 10ª edição da Meia Maratona reunindo 3,8 mil corredores. Cada atleta, ao cruzar a linha de largada, carrega consigo histórias, sonhos e a vontade de compartilhar o seu momento de superação.

O evento deste ano marca um feito expressivo: um crescimento de 46% no número de inscritos em relação à edição anterior. Esse salto não é apenas estatístico — é reflexo do fortalecimento da cultura da corrida na região, da busca coletiva por bem-estar. A Meia Maratona de Caxias do Sul, mais do que uma competição, é uma celebração da vida em movimento.

— O crescimento vem da corrida como um todo, pós-pandemia. Mas aqui em Caxias, é uma prova muito caseira. É muita gente de Caxias. Dos quase 4 mil corredores, 3.100, 3.200 atletas são só de Caxias do Sul. Então, os corredores daqui abraçaram a prova — comentou Wissthon Rodrigues, presidente do Clube de Corredores.

A realização do evento envolve uma complexa rede de colaboração entre diferentes setores públicos e privados. Desde a logística até a comunicação, diversas secretarias da prefeitura atuam de forma integrada para garantir que tudo ocorra com segurança e eficiência. Além disso, o apoio dos patrocinadores e as parcerias.

— Não podemos deixar de falar das parcerias. A prefeitura, de uma maneira geral, é envolvida com muitas secretarias para a execução do dia da prova. Os patrocinadores e a parceria também com o Grupo RBS, tem uma importância nesse aumento exponencial da prova. Se o pessoal tem aderido e renovado, acredito que é porque está funcionando. Então, acho que todos esses pontos positivos formam a união de tudo isso para que a prova chegasse no patamar que está hoje — avaliou Vinicius Piazza, Superintendente de Gestão do Esporte e Lazer.

A prova será disputada nas seguintes distâncias: 3,4 km voltados para atletas das classes funcionais que utilizam cadeira de rodas, além das distâncias de 5 km e 10 km (rústica), e a Meia Maratona, com percurso de 21 km.

A largada da meia maratona será às 6h40min. Os cadeirantes iniciam o trajeto às 6h30min. Os corredores dos 5km e 10km começam às 7h20min. Todas as largadas e chegadas acontecem em frente ao Centro Administrativo – Rua Alfredo Chaves, 1333, Bairro Exposição.

Após a cerimônia de premiação, reconhecendo os destaques e conquistas da prova, às 10h30min, o palco recebe o show da banda Acústicos e Valvulados, trazendo energia e clássicos do rock nacional.

A Meia Maratona de Caxias do Sul é promovida pela Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL), em parceria com o Clube de Corredores e o Sesc.

HORÁRIO DAS LARGADAS

:: Meia Maratona: 6h40min

:: 3,4km (cadeirantes): 6h30min

:: 5km e 10km: 7h20min

Números de inscritos

:: 5km: 1860

:: 10km: 1079

:: 21km: 803

:: Homens: 2076

:: Mulheres: 1700

28 de setembro – Domingo (em frente à Prefeitura)