Caxias do Sul Basquete lança planos de sócios para a temporada 2025/2026 do NBB

Nesta terça-feira (16), o Caxias do Sul Basquete anunciou oficialmente os planos de sócios para a temporada 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil). Em março de 2026, o clube comemora 20 anos de história. Para a celebração, o time busca aproximar ainda mais o torcedor, oferecendo benefícios e diferentes faixas de investimento aos associados.

O pacote Gambás Fiel garante ingressos em todos os jogos do time em casa, além de descontos especiais na loja oficial. A modalidade não faz parte das categorias de associação e está sendo comercializada em lotes.

Com valor promocional de R$ 149, o primeiro lote segue disponível até 25 de setembro. Depois, o preço aumenta em R$ 20 e segue até 10 de outubro. Por fim, o terceiro lote fica em R$ 197 e encerra na estreia do NBB, em 21 de outubro.

Além do pacote de ingressos, o clube divulga três modalidades de associação. O plano "Sexto Jogador" custa R$ 35/mês e o torcedor tem direito à entrada gratuita em todos os jogos como mandante, 50% de desconto nos ingressos para acompanhantes, sorteios exclusivos durante as partidas, descontos na loja oficial do Caxias Basquete e acesso preferencial ao ginásio. Esse plano também pode ser fechado no modelo anual, pagando R$ 420 em até 6x e garantindo uma camiseta oficial da temporada 2025/26.

Por fim, o Sócio Cadeira tem seu assento garantido para todos os jogos da temporada. Além dos mesmos benefícios do Sócio "Sexto Jogador Anual", ganha uma camiseta ou regata oficial da temporada autografada e acesso VIP ao ginásio. O valor é de R$ 840, pagos em até 6x.

Os planos estão à venda no site Minha Entrada.

O Caxias Basquete estreia no NBB 2025/26 no dia 21 de outubro, contra o Pato Basquete. A partida inicia às 19h30min, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul.