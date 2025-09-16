Caxias define logística para jogo decisivo contra o Londrina no Paraná

Técnico Júnior Rocha busca primeira vitória no quadrangular. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

Sem tempo para lamentar o empate em casa diante do São Bernardo, o Caxias já pensa no Londrina, adversário da terceira rodada do quadrangular do acesso na Série C 2025. A logística para o duelo de sábado (20), às 19h30min, no interior do Paraná, já está definida.

Nesta quarta-feira (17), a delegação grená iniciará deslocamento até Porto Alegre. O ônibus que conduzirá o Grená até a capital gaúcha sairá de Caxias do Sul após o jantar. Na quinta-feira (18), o voo do Caxias deixará o Aeroporto Salgado Filho às 9h25min com destino a São Paulo. A última escala será às 12h45min com destino final em Londrina.

Na sexta-feira (19), véspera do confronto, o time de Júnior Rocha realizará um último treinamento no CT City London FC, com portões fechados.