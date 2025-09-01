Caxias conhece tabela de jogos do quadrangular da Série C do Brasileiro

Grupo grená joga primeira partida fora de casa. Porthus Junior / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C de 2025, definindo o caminho do Caxias em busca do acesso à Série B. O time grená, único representante gaúcho, terá pela frente Londrina-PR, São Bernardo-SP e Floresta-CE.

A estreia do Caxias será longe de casa, contra o Floresta-CE, no dia 7 de setembro, um domingo, às 16h30min, no Estádio Domingão, em Horizonte, cidade que fica a 40 quilômetros de Fortaleza. Na sequência, a equipe grená fará sua primeira partida em casa no quadrangular, recebendo o São Bernardo-SP no Estádio Centenário, no dia 13 de setembro, às 19h30min.

O desafio da terceira rodada também será longe de seus domínios, com o Caxias enfrentando o Londrina-PR no Estádio Vitorino Gonçalves, no dia 20 de setembro, às 19h30. Na quarta rodada, o reencontro com a torcida grená será no Centenário, no dia 28 de setembro, às 19h, contra o Londrina-PR.

As últimas duas rodadas prometem ser eletrizantes. O Caxias viajará para São Bernardo do Campo para enfrentar o São Bernardo-SP no 1º de maio, no dia 5 de outubro, às 17h. Encerrando sua participação no quadrangular, o time grená jogará novamente em casa, no dia 11 de outubro, às 17h, contra o Floresta-CE.

Tabela de Jogos do Caxias

Quadrangular Série C

Rodada 1 (7/9) - Domingo

Floresta-CE x Caxias - 16h30min

Domingão, em Horizonte

Rodada 2 (13/9) - Sábado

Caxias x São Bernardo-SP - 19h30min Centenário, em Caxias do Sul

Rodada 3 (20/9) - Sábado

Londrina-PR x Caxias - 19h30min

Vitorino Gonçalves, em Londrina

Rodada 4 (28/9) - Domingo

Caxias x Londrina-PR - 19h

Centenário, em Caxias do Sul

Rodada 5 (5/10) - Domingo

São Bernardo-SP x Caxias - 19h

1º de maio, em São Bernardo do Campo-SP

Rodada 6 (11/10) - sábado