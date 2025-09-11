Esportes

Finais
Notícia

Caxias Basquete vence os dois primeiros jogos na Série Prata da Liga de Desenvolvimento

Equipe do técnico Bruno Lopes derrotou o União Corinthians, na quarta-feira (10) e o Flamengo, nesta quinta-feira (11), no Ginásio da Gávea

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS