Caxias Basquete vence os dois primeiros jogos na Série Prata da Liga de Desenvolvimento

Time caxiense encaminhou vaga nas semifinais. Paula Reis / CRF, Divulgação

O time sub-22 do Caxias do Sul Basquete venceu as suas duas primeiras partidas na fase final da Série Prata da Liga de Desenvolvimento, a LDB. Atuando no Ginásio Hélio Maurício, na Gávea, no Rio de Janeiro, o time do técnico Bruno Lopes derrotou nesta quinta-feira (11) o Flamengo por 84 a 77.

No dia anterior, no clássico gaúcho, o Caxias atropelou o União Corinthians, por 96 a 54. Sendo assim, a equipe caxiense é a única com duas vitórias no Grupo E. Nesta sexta-feira (12), às 14h, o último jogo desta etapa é contra o IVV/Cetaf. Os dois melhores da chave avançam às semifinais. No outro grupo estão Mogi, Pato Basquete, Vasco/Tijuca e Thalia-PR.

Contra o Flamengo, o Caxias impôs seu ritmo desde o início, sempre mantendo o rival em desvantagem no placar. No último período, o time rubro-negro tentou reagir e pressionou, mas os gaúchos souberam controlar as ações e confirmaram o resultado positivo com segurança, coroando uma atuação sólida.

O pivô Luan, de 2m06cm, teve ótimo desempenho, registrando um duplo-duplo de 14 pontos e 14 rebotes. Guilherme Omena também se destacou com 19 pontos e 75% (3/4) de aproveitamento nos arremessos do perímetro.