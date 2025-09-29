Esportes

Pré-temporada
Notícia

Caxias Basquete vence o Botafogo e perde para o Minas no Torneio Abertura

Equipe estreou na competição com derrota, no domingo, e se recuperou diante dos cariocas, na tarde desta segunda-feira. Jogos estão sendo realizados em Brasília

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

