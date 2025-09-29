Caxias Basquete vence o Botafogo e perde para o Minas no Torneio Abertura

Nos dois primeiros testes do Caxias do Sul Basquete na preparação para o NBB 2025/2026, uma vitória e uma derrota. A equipe do técnico Rodrigo Barbosa disputou as duas partidas pela fase classificatória do Torneio Abertura, realizado em Brasília, contra Botafogo e Minas.
Na estreia da competição no Ginásio Nilson Nelson, na capital federal, neste domingo (28), o Gambas foi batido pelo forte time do Minas por 86 a 59. Já nesta segunda-feira, na abertura da segunda rodada, o Caxias venceu o Botafogo por 66 a 52.
No duelo contra os cariocas, o jovem ala Tiago Marques foi o destaque com 13 pontos. Shamell contribuiu com 12. Ainda controlando a minutagem dos atletas durante a pré-temporada, Rodrigo Barbosa colocou em quadra os 12 atletas à disposição.
Nos dois jogos, o quinteto inicial teve Fabrizzio, Omena, Vezzaro, Humberto e Tom. Ainda atuaram Raul Caldas, Kopper, Rafa Oliveira, Tiago Marques, Miguel, Shamell e Luan.
Nesta terça-feira, Minas e Botafogo fecham as partidas pelo Grupo A. Na quinta-feira (2) iniciam os jogos eliminatórios. A tendência é de que o Caxias fique na segunda colocação de sua chave e, com isso, disputará entre o 5º e o 8º lugar do torneio.