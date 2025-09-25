Esportes

Preparação
Notícia

Caxias Basquete inicia disputa do Torneio Abertura neste domingo

Competição preparatória para o NBB será disputada no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, e contará com 12 equipes

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS