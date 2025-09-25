Caxias Basquete inicia disputa do Torneio Abertura neste domingo

O Torneio Abertura, competição preparatória para o NBB 2025/2026, reunirá 12 equipes, incluindo o Caxias do Sul Basquete, e terá início no próximo domingo, 28 de setembro. A grande final está marcada para 4 de outubro. Todos os jogos serão disputados no Ginásio Nilson Nelson.
Esta será a segunda edição do torneio, que começou a ser realizado em 2024. Neste ano, a competição contará com a participação de uma equipe argentina, o Unión de Santa Fé. O Vasco desistiu do campeonato e foi substituído pelo Brusque, de Santa Catarina.
Os 12 participantes serão: Brasília (DF), Brusque (SC), Botafogo (RJ), Caxias do Sul (RS), Cruzeiro (MG), Fortaleza Basquete Cearense (CE), Flamengo (RJ), Minas (MG), Pato Basquete (PR), União Corinthians (RS), Unifacisa (PB) e Atlético Unión de Santa Fé (ARG).
As equipes estarão divididas em quatro grupos com três times cada. Os líderes avançam às semifinais. Os segundos colocados jogam para definir entre o quinto e o oitavo colocados.
O Caxias está na chave A, com Minas e Botafogo. O Grupo B contará com Pato Basquete, Fortaleza e Flamengo. O C tem Brusque, Unifacisa e Unión Santa Fé, enquanto o D terá Brasília, União Corinthians e Cruzeiro. A divisão foi feita a partir da colocação das equipes no último NBB
A estreia do Caxias Basquete no NBB 2025/2026 será no dia 21 de outubro, contra o Pato, no Ginásio do Sesi, em Caxias.
Tabela de jogos da 1ª fase do Torneio Abertura
28 de setembro (domingo)
:: 12h15min: Brusque x Unifacisa
:: 14h45min: Minas x Caxias
:: 17h30min: Pato x Fortaleza
:: 20h: Brasília x União Corinthians
29 de setembro (segunda-feira)
:: 12h15min: Caxias x Botafogo
:: 14h45min: Unifacisa x Unión Santa Fé
:: 17h30min: União Corinthians x Cruzeiro
:: 20h: Fortaleza x Flamengo
30 de setembro (terça-feira)
:: 12h15min: Unión Santa Fé x Brusque
:: 14h45min: Botafogo x Minas
:: 17h30min: Flamengo x Pato Basquete
:: 20h: Cruzeiro x Brasília