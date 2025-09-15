Esportes

Sub-22
Notícia

Caxias Basquete fica com o vice na Série Prata da Liga de Desenvolvimento

Na final, disputada nesta segunda-feira, time caxiense foi derrotado pelo Flamengo, por 76 a 67

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

