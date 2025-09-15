Caxias Basquete fica com o vice na Série Prata da Liga de Desenvolvimento

Raul (D) conseguiu 13 assistências na partida decisiva. Maurício Almeida / Divulgação

Na disputa do título da Série Prata da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) 2025, o Caxias do Sul Basquete acabou derrotado pelo Flamengo por 76 a 67. A partida foi realizada nesta segunda-feira (15) no ginásio da Gávea, no Rio de Janeiro.

Com o vice-campeonato, o time sub-22 do Caxias encerrou essa segunda etapa com quatro vitórias e uma derrota. Na decisão, o confronto foi equilibrado e decidido nos detalhes. O time do técnico Bruno Lopes começou a melhor e venceu o primeiro quarto por 22 a 16, com bom desempenho de Tiago Marques e Luan, que combinaram para 12 pontos.

No segundo quarto, o Flamengo ajustou sua defesa e cresceu ofensivamente. Com uma vitória na segunda parcial por 23 a 12, o Rubro-Negro virou o placar e foi para o intervalo em vantagem: 39 a 35.

O terceiro período foi de muito equilíbrio. As duas equipes trocaram cestas e mantiveram o jogo em alto nível, sem que nenhum lado conseguisse abrir grande diferença. No quarto derradeiro, o Flamengo mostrou mais consistência. Com melhor aproveitamento ofensivo e controle das ações, o Rubro-Negro conseguiu abrir vantagem e não deixou o Caxias reagir.