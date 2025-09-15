Caxias Basquete fica com o vice na Série Prata da Liga de Desenvolvimento

Na disputa do título da Série Prata da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) 2025, o Caxias do Sul Basquete acabou derrotado pelo Flamengo por 76 a 67. A partida foi realizada nesta segunda-feira (15) no ginásio da Gávea, no Rio de Janeiro.
Com o vice-campeonato, o time sub-22 do Caxias encerrou essa segunda etapa com quatro vitórias e uma derrota. Na decisão, o confronto foi equilibrado e decidido nos detalhes. O time do técnico Bruno Lopes começou a melhor e venceu o primeiro quarto por 22 a 16, com bom desempenho de Tiago Marques e Luan, que combinaram para 12 pontos.
No segundo quarto, o Flamengo ajustou sua defesa e cresceu ofensivamente. Com uma vitória na segunda parcial por 23 a 12, o Rubro-Negro virou o placar e foi para o intervalo em vantagem: 39 a 35.
O terceiro período foi de muito equilíbrio. As duas equipes trocaram cestas e mantiveram o jogo em alto nível, sem que nenhum lado conseguisse abrir grande diferença. No quarto derradeiro, o Flamengo mostrou mais consistência. Com melhor aproveitamento ofensivo e controle das ações, o Rubro-Negro conseguiu abrir vantagem e não deixou o Caxias reagir.
Tiago Marques foi novamente o cestinha do Caxias com 24 pontos. Luan, com 14 pontos e seis rebotes, e Raul Caldas, com 13 assistências, foram outros destaques do grupo. Boa parte dos atletas que fizeram parte do elenco da LDB vão ser incorporados ao grupo principal, que já está na preparação para o NBB 2025/2026, que inicia em outubro.