Caxias Basquete disputa fase decisiva da Série Prata na Liga de Desenvolvimento

Time do técnico Bruno Lopes representou a equipe recentemente no Sul-Brasileiro adulto. Porthus Junior / Agencia RBS

Começa nesta quarta-feira (10), no Ginásio Hélio Maurício, na Gávea, a etapa decisiva da Série Prata da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB). O torneio sub-22 reunirá no Rio de Janeiro as equipes que ficaram entre quinto e oitavo lugares nos seus grupos na fase classificatória.

O Caxias do Sul Basquete, que fechou a primeira fase na sétima posição do Grupo B, com quatro vitórias e seis derrotas, volta à quadra para enfrentar União Corinthians, Flamengo e Instituto Viva Vida/Cetaf, do Rio de Janeiro. Os dois melhores avançam às semifinais. Na outra chave estão Mogi, Pato Basquete, Vasco/Tijuca e Thalia/PH.D-PR.

O primeiro compromisso do Caxias será o clássico gaúcho, a partir das 14h desta quarta-feira. No dia seguinte, às 16h15min, o desafio será contra o Flamengo. Na sexta-feira (12), às 14h, o último jogo é contra o Cetaf. Os dois melhores avançam às semifinais.