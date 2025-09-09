Esportes

No Rio de Janeiro
Notícia

Caxias Basquete disputa fase decisiva da Série Prata na Liga de Desenvolvimento

Equipe conta com atletas que vão fazer parte do elenco principal na disputa do NBB 2025/2026

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS