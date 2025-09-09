Caxias Basquete disputa fase decisiva da Série Prata na Liga de Desenvolvimento

Começa nesta quarta-feira (10), no Ginásio Hélio Maurício, na Gávea, a etapa decisiva da Série Prata da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB). O torneio sub-22 reunirá no Rio de Janeiro as equipes que ficaram entre quinto e oitavo lugares nos seus grupos na fase classificatória.
O Caxias do Sul Basquete, que fechou a primeira fase na sétima posição do Grupo B, com quatro vitórias e seis derrotas, volta à quadra para enfrentar União Corinthians, Flamengo e Instituto Viva Vida/Cetaf, do Rio de Janeiro. Os dois melhores avançam às semifinais. Na outra chave estão Mogi, Pato Basquete, Vasco/Tijuca e Thalia/PH.D-PR.
O primeiro compromisso do Caxias será o clássico gaúcho, a partir das 14h desta quarta-feira. No dia seguinte, às 16h15min, o desafio será contra o Flamengo. Na sexta-feira (12), às 14h, o último jogo é contra o Cetaf. Os dois melhores avançam às semifinais.
Na primeira fase, os principais destaques do time de Bruno Lopes foram o ala Tiago Marques, com média de 18,5 pontos e o armador Guilherme Omena, com 10,8 pontos e quatro assistências por partida. O ala/pivô Emerson teve protagonismo nos rebotes, com 6,7 por jogo.