Caxias Basquete derrota o Pato e fará final da Série Prata da Liga de Desenvolvimento

Tiago Marques tem sido o destaque da equipe na competição. Maurício Almeida / Divulgação

O Caxias do Sul Basquete confirmou seu lugar na final da Série Prata da Liga de Desenvolvimento, a LDB, com uma atuação de gala contra o Pato Basquete. Na tarde deste domingo (14), o time do técnico Bruno Lopes garantiu a vaga com uma vitória por 76 a 65. O adversário na final será o Flamengo.

Desde o início, a equipe caxiense impôs seu ritmo e fez um primeiro tempo impecável, abrindo uma vantagem de 28 pontos antes do intervalo. Com a liderança confortável, o time soube administrar o placar na segunda etapa, mostrando maturidade e inteligência tática, sem oferecer ao adversário possibilidade de reverter o cenário.

Foi a quarta vitória do Caxias nesta semana no Rio de Janeiro. O ala/armador Tiago Marques foi o cestinha com 19 pontos, além de quatro rebotes e três assistências. O pivô Luan também se destacou, flertando com um duplo-duplo, com 12 pontos e nove rebotes.