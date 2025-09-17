Esportes

Caxias Basquete acerta o retorno do ala/pivô Rafa Oliveira para o NBB 2025/26

Jogador, que estava atuando no Pato, fará sua terceira passagem pelo clube da Serra Gaúcha

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

