Caxias Basquete acerta o retorno do ala/pivô Rafa Oliveira para o NBB 2025/26

Rafa Oliveira retorna ao Caxias Basquete. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete continua se movimentando no mercado para fortalecer seu elenco visando a temporada 2025/2026 do Novo Basquete Brasil (NBB). Uma das novidades é o retorno de um nome já conhecido pela torcida: o ala/pivô Rafa Oliveira, de 32 anos, que atuava pelo Pato Basquete.

Esta será a terceira passagem de Rafa Oliveira pelo Caxias do Sul Basquete. Ele já vestiu a camisa do clube nas temporadas 2021/2022 e 2023/2024. Na última edição do NBB, defendendo o Pato, o jogador registrou médias de 6,4 pontos, 3,6 rebotes e 0,8 assistências por partida, demonstrando consistência e versatilidade em quadra.

Natural de Divinópolis, Minas Gerais, Rafa iniciou sua trajetória na Liga de Desenvolvimento do Basquete (LDB) em 2011, aos 18 anos, atuando pelo Uberlândia. Sua estreia no NBB aconteceu na temporada 2015/2016, quando jogava pelo Minas Tênis Clube.

Além dele, o Caxias Basquete já havia contratado o ala Humberto Gomes, de 30 anos, que retorna ao time após duas temporadas no Vasco. Humberto já vestiu a camisa do Caxias entre 2021 e 2023. Outro nome confirmado é o ala/armador Felipe Vezaro, de 33 anos, vindo do União Corinthians.