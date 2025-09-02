Caxias anuncia centroavante e meia para o quadrangular da Série C

Giovane Gomez retorna ao Caxias após três anos. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias confirmou mais dois reforços para o quadrangular do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Um deles é conhecido do torcedor Grená, o centroavante Giovane Gomez. O segundo é o meia Mossoró, que subiu com o Inter de Santa Maria à elite do Gauchão e foi vice-campeão da Divisão de Acesso.

Giovane Gomez retorna após duas passagens pelo Grená em 2020/2021 e 2022. Aos 30 anos, o centroavante atuou também por Pelotas, Avenida, Remo, Melaka United e PBAPP FC da Malásia, Novo Hamburgo, Al-Tadhamon do Kuwait, Manauara e São José. Nesta temporada, Giovane Gomez anotou 16 gols. Seu último clube foi o Zeca. Ele chega para suprir a saída de Eduardo Melo.

Já Mossoró, 29 anos, também foi confirmado minutos depois do centroavante. O atleta se torna mais uma opção ao treinador Júnior Rocha, que conta com os meia Tomas Bastos e Yann Rolim. Ele ainda pode fazer uma terceira função do meio-campo. O segundo reforço grená tem um vasto currículo, com clubes como: Grêmio, Internacional, Brasil, Londrina, ABC, Novo Hamburgo, Ypiranga e Confiança.

Mossoró também foi aprovado nos exames médicos e foi integrado ao elenco grená no treinamento da tarde. O atleta teve seu nome publicado no BID da CBF e assim como Giovane Gomez, também está à disposição do técnico Júnior Rocha para estrear com a camisa do clube diante do Floresta, domingo, às 16h30min, em Horizonte-CE.

Fichas Técnicas:

Nome: Vitor Hugo da Silva Nunes (Mossoró)

Data de Nascimento: 05/06/1996

Naturalidade: Júlio de Castilhos (RS)

Posição: Meia

Altura: 1m72

Último clube: Inter-SM (RS)