Esportes

Enquanto houver sol...
Notícia

Cardiopatia rara e duas cirurgias em quatro meses: conheça a história do pequeno torcedor do Juventude Arthur Davi

Pais Camila e Maurício tiveram que superar inúmeros obstáculos, inclusive a distância até São Paulo, onde ele nasceu, para que o bebê, que tinha 1% de chances de vida, pudesse vir ao mundo

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS