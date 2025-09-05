Cardiopatia rara e duas cirurgias em quatro meses: conheça a história do pequeno torcedor do Juventude Arthur Davi

Camila Lima e Maurício Fraga não mediram esforços para garantir a chegada de Arthur Davi. Ulisses Castro / Agencia RBS

Quando não houver esperança

Quando não restar nem ilusão

Ainda há de haver esperança

Em cada um de nós, algo de uma criança.

A estrofe cantada a cada canto do país pelo grupo Titãs ecoou até o lar do pequeno Arthur Davi, que nesta semana passou a morar no bairro Jardim Eldorado, em Caxias do Sul, depois de quatro meses internado em um hospital de São Paulo.

A história e a emoção do retorno do bebê para a cidade natal da família foi contada nas redes sociais do Esporte Clube Juventude durante a semana, já que o casal é torcedor do clube, que também apoiou em uma série de ações.

Antes mesmo de Arthur ver o sol nascer pela primeira vez, iniciava uma batalha incansável de seus pais, Camila e Maurício, de familiares e amigos, para que ele chegasse ao mundo. Diagnosticado com a cardiopatia rara SHCE (Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo), o bebê nasceu no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, e só pôde conhecer Caxias do Sul nesta semana depois de passar por duas cirurgias.

— Eu descobri no exame de ecografia fetal do coração do bebê. Pra mim estava tudo bem, porque eu fiz todos os outros e estava tudo sempre certo. E aí foi solicitado pela minha médica obstetra. Eu fiz o exame, um dia antes do chá de bebê — revela a mãe de Arthur, Camila Lima, que completou:

— Demorou acho que em torno de uma meia hora para o médico falar: "olha, tem um probleminha no coração do bebê, só que esse problema é muito grave". Ele disse que era uma cardiopatia rara e aqui (em Caxias do Sul) não tinha ninguém para tratar.

"Em Porto Alegre nos deram 1% de chance de vida"

Faixa na grade do pátio da casa de Arthur comemora chegada do pequeno em Caxias do Sul nesta semana. Ulisses Castro / Agencia RBS

Imediatamente, Camila e Maurício procuraram ajuda em um hospital de Porto Alegre. Mas a esperança foi colocada à prova após o diagnóstico médico.

— Em Porto Alegre, nos deram 1% de chance de vida. Aí eles falaram para a gente que existia a opção de São Paulo, mas eles não falaram com tanta convicção de lá — admitiu a mãe de Arthur.

A partir de então, iniciou-se na vida do casal uma verdadeira corrida contra o tempo para pesquisar sobre casos semelhantes e o que fazer para chegar até a capital paulista.

— A gente pesquisou bastante, encontramos um outro caso em Triunfo (RS). Entramos em contato com o casal e nos orientaram. E a luta maior mesmo foi com o plano de saúde, porque tudo é particular. As consultas todas são particulares, a cirurgia. O tratamento completo custa mais de R$ 3 milhões — lembrou Camila, que emendou:

— Não sei como iríamos conseguir entrar lá no hospital, mas a gente ia dar um jeito. Fomos sem resolver a parte judicial com o plano de saúde, fomos só com a esperança. A gente chegou lá, eu e minha mãe. O Maurício ficou trabalhando, por conta do plano de saúde que a gente precisava.

Rotina completamente alterada

Camila é dentista e teve que largar temporariamente seus pacientes para cuidar de Arthur. Ulisses Castro / Agencia RBS

Camila é dentista. O marido Maurício Fraga trabalha em uma empresa de aviamentos metálicos de Caxias do Sul. Como os dois não tinham condição de largar os empregos ao mesmo tempo para os cuidados de Arthur, a família decidiu que a mãe viajaria para São Paulo, enquanto o pai ficou segurando as pontas em casa.

— Eu fiquei aqui e consegui ir pra São Paulo quando ele nasceu. Ficava morrendo de vontade de pegar o avião e ir correndo até lá. Só que nessa reta final aí parecia que nunca ia chegar. Quando faltava uma semana pra chegada dele, parecia que passaram dois anos numa semana — relembra com aflição Maurício.

Dívida de R$ 600 mil e rifa solidária

Para ajudar com as duras despesas de morar em São Paulo, por quatro meses, e com os gastos do hospital (cada dia na UTI representava uma despesa de R$ 8,5 mil, sendo que Arthur ficou 20 dias na unidade após a primeira cirurgia e oito depois da segunda), a família recorreu às rifas solidárias e contou com a ajuda de amigos e familiares.

— O valor em si da rifa que conseguimos arrecadar até então é de R$ 30 mil. Só que a maioria desse valor a gente já usufruiu com gasto de aluguel, de deslocamento, alimentação. E, se for a questão da primeira cirurgia, a medida judicial está tramitando. Se for a favor deles (do plano de saúde) e a gente tiver que pagar, vamos ter que dar um jeito porque o valor é muito alto — comenta o pai.

— Está em torno de uns R$ 600 mil a dívida do hospital — lembra a mãe.

"Estou muito ansioso pelo momento de levar o Arthur pro Jaconi"

Maurício tatuou o nome do filho no antebraço esquerdo. Ulisses Castro / Agencia RBS

O que une a família do pequeno Arthur não é a apenas a esperança oriunda dos pais. A paixão pelo Esporte Clube Juventude é um elo que já rendeu uma importante ajuda para a divulgação do caso.

— Torço desde sempre pro Juventude, o clube nos ajudou desde o começo até na divulgação da rifa. E eles acompanharam nossa chegada em Caxias do Sul. Estou muito ansioso pelo momento de levar o Arthur pro Jaconi. Eu já levaria ele agora no próximo jogo, mas como ele ficou hospitalizado, está com todas as vacinas pendentes, e a gente tem que ter esse cuidadinho agora. Mas, na hora certa, ele vai estar lá, vai prestigiar, vai sofrer um pouquinho mais — comenta Maurício, que ainda completou rindo:

— Agora vai começar o teste do coraçãozinho dele mesmo, né? Começar a torcer pro Ju, vamos ver se é forte mesmo o coraçãozinho dele.

Próximo passos

Arthur precisará passar pela terceira cirurgia antes de completar três anos. Mas ela só acontecerá se os pais quitarem a dívida hospitalar.

— Primeiro, os médicos tiveram que mudar toda a parte do coração pra o outro lado, que está bom, ficar suficiente pra mantê-lo vivo. Ele tem meio coração. Depois, ele precisava de três meses pro pulmão amadurecer e o peso adequado, que eram cinco quilos. Ele já começou a apresentar a necessidade da cirurgia, porque começa a saturação baixar — lembra Camila, que continuou:

— A última cirurgia temos que ficar acompanhando pra ver o fluxo de sangue, e ela será entre dois anos e oito meses a três anos.

O importante é que Arthur está bem. O pequeno não ficou parado nem um segundo durante a entrevista. Um pouco no colo da mãe, um pouco no colo do pai. Fez cara feia pro fotógrafo Ulisses Castro. Mas quando viu o flash da câmera ser acionado, focou diretamente o olhar para sair bem na foto.

— Ele está estável, só em alerta mesmo de fazer cateterismo se precisar. Mas os médicos liberaram a gente pra voltar, porque, segundo eles, estava seguro. Vamos acompanhar, e a cada dois meses a gente volta pra São Paulo — destaca Camila.

— Inclusive agora que está caindo a ficha de ser pai mesmo. Porque até então ele estava no hospital, era tudo muito difícil. Logo quando ele nasceu, tinha férias, fiquei lá um mês. Só que ele teve que ficar na UTI. A gente não tinha muito essa experiência de ser pai. Tinha o sentimento, mas aquela conexão mesmo está caindo a ficha agora — recorda Maurício.

Como Ajudar

Alguns pais podem estar se identificando neste momento com o caso do pequeno Arthur. Alguns casais, inclusive, já procuraram Camila e Maurício.

— Aqui de Caxias teve um caso que entrou em contato comigo, mas de outras cidades já foram vários. Até teve um dos casos em que o casal optou por ficar na sua cidade e infelizmente o bebê não resistiu. São Paulo tem a única equipe qualificada pra receber esse tipo de cardiopatia — comenta a mãe.

Quem quiser colaborar ou saber mais detalhes da vida de Arthur e como proceder com este tipo de caso pode acessar o perfil criado pelos pais no Instagram @arthurdavi_shce.

— A ideia principal mesmo do perfilzinho dele é ajudar, é mostrar que tem vida, é mostrar que com esperança, com batalha, é difícil sim, não é fácil, só que tem vida, tem chance, tem solução — finalizou Maurício.

O exemplo de dedicação, amor e de superação de Camila e Maurício deu ao pequeno Arthur a oportunidade que muitas pessoas não valorizam, mas que pra eles é tudo: a de poder viver.

Porque a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. E, enquanto houver sol, ainda haverá pais como Camila e Maurício, que não vão medir esforços e superar barreiras para que filhos, como o pequeno Arthur Davi, possam sorrir.

O que é cardiopatia? Obstetra de Arthur explica doença que já foi considerada incompatível com a vida

O doutor Leandro Honore Lopes acompanhou o caso de Arthur em São Paulo. Obstetra, especializado em medicina fetal e cardiologia fetal, do hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, ele deu detalhes da cardiopatia e como os pais devem proceder. Ele entrou em contato de forma online com Camila quando ela estava com 29 semanas de gestação, depois de passar por grupos de apoio.

— Existem inúmeras malformações, principalmente cardíacas, mas, no caso, por exemplo, da hipoplasia do coração esquerdo, que foi o diagnóstico da Camila, essa é uma cardiopatia que é extremamente rara e, antigamente, ela era considerada incompatível com a vida — lembra o doutor Leandro, que completou:

— A gente tem um planejamento e um suporte extremamente adequado e consegue dar uma sobrevida para essas crianças que, hoje, em 30 dias de sobrevida, as taxas são superiores a 91%. Em geral, dando tudo bem, essas mães, elas permanecem nas cidades de origem até mais ou menos umas 34, 35 semanas de gestação e a gente pede que, com 35 semanas de gestação, elas já venham para São Paulo.

O obstetra ainda explicou quando são realizadas as primeiras cirurgias nestes casos como o de Arthur.

— Em geral, ele nasce lá ao redor das 39ª semana, já com uma programação bem adequada. Logo que ele nasce, já vai para a UTI e inicia uma medicação que garante a distribuição do fluxo sanguíneo para ele, sem que haja nenhuma complicação de imediato. Esses nenês, em geral, nascem numa segunda-feira e a gente estabiliza e dá todo o suporte em UTI, até que eles vão para a cirurgia. A primeira cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia de grande porte, que é a cirurgia de Norwood (de coração aberto), no terceiro dia de vida, então, ao redor da quinta-feira. E daí, feita a primeira cirurgia, vão permanecer no hospital durante aproximadamente uns quatro meses, até que ele tenha já feito a segunda cirurgia, estabilizado, para daí ele ter alta.

O médico ainda garantiu que o bebê que passa por este tipo de procedimento poderá ter uma qualidade de vida muito boa.

— Antes era uma doença incompatível com a vida, e hoje esses nenês chegam à vida adulta com uma qualidade de vida muito boa. Então, ele estuda, ele tem o intelectual preservado, ele vai fazer as atividades físicas. É claro, vai poder ser um atleta de alta performance? Talvez não. Vai existir algumas limitações em decorrência do próprio trâmite das cirurgias cardíacas e do acompanhamento. Mas ele tem uma qualidade de vida muito adequada — finalizou o doutor Leandro Honore Lopes.