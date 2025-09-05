Banido por manipulação, ex-jogador do Juventude consegue reversão da pena no STJD e poderá voltar a jogar

Gabriel Tota está sem jogar desde 2023 quando foi condenado. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu, de forma unânime, a reabilitação do meio-campista Gabriel Tota, que havia sido banido do futebol por seu envolvimento no escândalo de manipulação de resultados. O julgamento ocorreu nesta sexta-feira (5) e abre caminho para o atleta, ex-Juventude e Ypiranga, voltar a exercer sua profissão.

O pedido de reabilitação foi acatado após dois anos da condenação, proferida no dia 1º de junho de 2023. O relator do caso, Luiz Bulus, que havia condenado o jogador ao banimento e a uma multa de R$ 30 mil, expressou sua satisfação com o desfecho.

— Fico feliz que por uma coincidência essa reabilitação tenha caído para mim, pois fui relator quando o caso tinha oito atletas e um deles era o Gabriel. Na ocasião, o Gabriel foi condenado por eliminação e multa e o meu voto eu já tinha alertado que após dois anos do trânsito em julgado poderia ocorrer a habilitação — declarou Bulus em seu voto.

O relator ressaltou o cumprimento de todos os requisitos para a reabilitação por parte do atleta.

— Este tribunal acaba sempre duro quando as questões de manipulação, acredito que o reabilitando tenha se arrependido e passe sempre longe disso, foi dolorido condenar os atletas. Todos os requisitos para reabilitação foram cumpridos. Entendo que o querente faz jus ao pedido e declaro procedente para voltar a exercer a profissão de atleta de futebol — finalizou.

Gabriel Tota, de 21 anos, se tornou réu após ser denunciado pelo Ministério Público de Goiás na "Operação Penalidade Máxima". O Juventude, clube onde o atleta atuava em 2022, havia rescindido seu contrato por justa causa após a condenação. Agora, com a reabilitação concedida, Gabriel Tota está liberado para retornar aos gramados.

O CASO

Em vídeos de depoimento ao Ministério Público de Goiás, o volante disse não lembrar de receber três transferências bancárias no ano passado, no esquema de manipulação de jogos.

A investigação apontou que Tota recebeu três valores suspeitos, de R$ 15 mil, de R$ 5 mil e de R$ 50 mil, todos enviados por membros da quadrilha. Ele foi investigado pelo envolvimento nas manipulações de resultados de jogos no Campeonato Brasileiro de 2022, enquanto atuava pelo Verdão, no ano do rebaixamento para a Série B.