Esportes

Reabilitado
Notícia

Banido por manipulação, ex-jogador do Juventude consegue reversão da pena no STJD e poderá voltar a jogar

Atleta defendeu o Juventude foi condenado no ano de 2023 após a operação "Penalidade Máxima" realizada pelo Ministério Público de Goiás

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS