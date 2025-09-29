Atlético-MG x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Arte Pioneiro / Divulgação

O Juventude volta a campo nesta terça-feira (30), às 21h30min, para enfrentar o Atlético-MG. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida acontece na Arena MRV. Após o empate com o Inter, o time alviverde precisa vencer para manter a competitividade e fugir do rebaixamento.

O Galo também chega receoso. Apesar da vitória sobre o Mirassol, precisa manter a sequência positiva para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O time mineiro joga em casa e conta com o apoio da torcida para buscar mais tranquilidade na competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Iván Román, Vitor Hugo e Caio; Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa (Bernard); Rony e Biel. Técnico: Jorge Sampaoli.

JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo (Ewerthon), Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson e Mandaca; Lucas Fernandes, Ênio (Batalla) e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem para Atlético-MG x Juventude

Lucas Casagrande-PR, auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz-DF e Sidmar Dos Santos Meurer-PR. VAR: Jose Claudio Rocha Filho-SP.

Onde assistir a Atlético-MG x Juventude

Sportv e Premiere anunciam transmissão da partida.

O Futebol da Gaúcha será na Gaúcha Serra, no 102.7 FM, e no app de GZH na opção Serra, a partir das 21h15min

Como chegam

O Juventude vem de um empate contra o Inter, em 1 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi e segue em busca da recuperação diante do Galo. Para o confronto, o técnico Thiago Carpini segue com dificuldades na defesa, já que tem três desfalques por lesão: Wilker Ángel Abner e Natã. Rodrigo Sam e Luan Freitas devem seguir na titularidade da zaga.

O volante Caíque e o atacante Gabriel Taliari não jogam por receberem o terceiro cartão amarelo na última partida. Jadson retorna de suspensão e o atacante Batalla volta a ser opção do treinador alviverde.

O Atlético-MG conquistou a vitória sobre o Mirassol no último domingo (28), porém o técnico Jorge Sampaoli terá muitos desfalques. Guilherme Arana, Hulk e Everson estão foram pelo terceiro amarelo, enquanto Junior Alonso foi expulso na última rodada. Além disso, Cuello, Alexsander e Patrick se recuperam de lesão, e Júnior Santos é dúvida para o confronto.