Atletas de Caxias do Sul disputam o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo

O Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo ocorre nesta semana, em Aracaju, no Sergipe. A competição reúne mais de dois mil atletas de todas as regiões do Brasil.
A ACTKD (Associação Caxiense de Taekwondo) representa Caxias do Sul no maior evento da modalidade no país. Orientados por Daniel Brisotto e Vagner Nath Piran, 11 atletas disputam medalhas em diferentes categorias de peso e idade.
Na categoria Infantil, até 40kg, Layali Amine representa a equipe. Na Cadete, Gabriel Weber compete até 33kg, Victor Gabriel Pessoa até 45kg, Isabela Stumpf até 47kg e Pedro Henrique Honhensee até 53kg.
Na Júnior, quatro atletas gaúchos estão na briga por medalhas: Nicole Caetano até 49kg, João Gabriel dos Santos até 51kg, Laura Piola até 52kg e Livia Eduarda Portigliotti até 68kg.
No Sub-21, Gabriel Griebler luta na categoria até 74kg, e no adulto até 58kg, o representante é Welinton Samuel de Fraga.