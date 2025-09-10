Atletas da Serra integram a Seleção Gaúcha de Natação nos Jogos da Juventude 2025

Jovens participam da 20ª edição da competição. ASDA / Divulgação

De 10 a 25 de setembro, jovens talentos participam dos Jogos da Juventude 2025, no Distrito Federal. A Associação Serrana de Desportos Aquáticos (ASDA) teve quatro convocados para representar o Rio Grande do Sul na Seleção Gaúcha de Natação.

A partir desta quarta-feira (10) até sábado (13), os gaúchos João Arthur Modesto da Silva, Leticia Zanon, Marcela Cichelero Bridi e Yago Luiggi Morais Zaparolli participam das provas de Natação.

Leia Mais Recreio da Juventude sedia Brasileiro Interclubes de Tênis a partir desta quarta-feira

Os nadadores foram escolhidos após análises de desempenhos em competições estaduais e nacionais. A seleção gaúcha conta com os 15 melhores atletas estudantes, sendo oito na categoria masculina e sete na feminina.

— Uma disputa assim, que não é apenas o campeonato da modalidade, mas envolve diversos torneios, é considerada um grande marco na carreira de qualquer atleta. É um evento que se assemelha, guardadas as devidas proporções, ao que são os Jogos Pan-americanos e os Jogos Olímpicos — declarou o gerente executivo de Educação, Fomento e Infraestrutura do COB (Comitê Olímpico do Brasil).