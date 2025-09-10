Esportes

No DF
Notícia

Atletas da Serra integram a Seleção Gaúcha de Natação nos Jogos da Juventude 2025

Nadadores da Associação Serrana de Desportos Aquáticos representam o Estado na competição, que inicia neste quarta-feira (10)

Camila Corso

Jornal Pioneiro

