Atletas da Serra integram a Seleção Gaúcha de Natação nos Jogos da Juventude 2025

De 10 a 25 de setembro, jovens talentos participam dos Jogos da Juventude 2025, no Distrito Federal. A Associação Serrana de Desportos Aquáticos (ASDA) teve quatro convocados para representar o Rio Grande do Sul na Seleção Gaúcha de Natação.
A partir desta quarta-feira (10) até sábado (13), os gaúchos João Arthur Modesto da Silva, Leticia Zanon, Marcela Cichelero Bridi e Yago Luiggi Morais Zaparolli participam das provas de Natação.
Os nadadores foram escolhidos após análises de desempenhos em competições estaduais e nacionais. A seleção gaúcha conta com os 15 melhores atletas estudantes, sendo oito na categoria masculina e sete na feminina.
— Uma disputa assim, que não é apenas o campeonato da modalidade, mas envolve diversos torneios, é considerada um grande marco na carreira de qualquer atleta. É um evento que se assemelha, guardadas as devidas proporções, ao que são os Jogos Pan-americanos e os Jogos Olímpicos — declarou o gerente executivo de Educação, Fomento e Infraestrutura do COB (Comitê Olímpico do Brasil).
Os Jogos da Juventude são um dos maiores eventos esportivos de base do país. A 20ª edição da competição conta com 4700 atletas, de mais de 25 estados do Brasil, em 20 diferentes categorias. O evento é organizado pelo COB.