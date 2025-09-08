Atletas da ACTKD sobem ao pódio em competição internacional de taekwondo

Lívia Eduarda Portigliotti (E) foi vice-campeã no Peru. ACTKD / Divulgação

A equipe da Associação Caxiense de Taekwondo (ACTKD) segue conquistando resultado importantes no cenário gaúcho, nacional e internacional. Na última semana, o grupo esteve representado na President's Cup, em Lima, no Peru.

Lívia Eduarda Portigliotti conquistou a medalha de prata na categoria Júnior -68kg. Já Guilherme Fontoura Griebler, competindo na modalidade Poomsae em Trio, também garantiu a medalha de prata.

Guilherme fez parte do trio brasileiro na modalidade Poomsae. ACTKD / Divulgação

O evento aberto para equipes é aquele que mais pontua no ranking americano, garantindo 30 pontos ao campeão.

RESULTADOS EXPRESSIVOS

Os resultados dão sequência a um semestre de bons resultados. Ainda no mês de agosto, a ACTKD havia conquistado o título estadual do CERGS 2025, em evento promovido pela Federação Gaúcha de Taekwondo (FGTKD-RS), e que definiu as seleções escolares que representarão o Rio Grande do Sul em competições nacionais.

Na categoria cadete (12 a 14), a equipe garantiu quatro vagas, além de ter dois suplentes, para a etapa nacional dos Jogos Escolares Brasileiros, que acontecerão em Uberlândia-MG, de 14 a 18 de outubro.

Já na seletiva nacional sub-21, de olho no Mundial da categoria, Nicole Caetano foi bronze na categoria até 53kg, na disputa realizada em Brasília.

Além dela, Guilherme Fontoura Griebler e Lívia Eduarda Portigliotti chegaram até as quartas de final, demonstrando evolução e muita dedicação.

Com essas conquistas, a ACTKD reafirma seu compromisso em formar atletas competitivos e cidadãos exemplares, consolidando-se como referência no taekwondo gaúcho e brasileiro. A equipe contou com o apoio do Pró-Esporte RS para disputar estes eventos.



