Atleta de Caxias do Sul atinge 100 maratonas em 100 dias e traça meta histórica até julho de 2026

Aos 43 anos, Alexandre Silvestrin correu 189 maratonas em um ano. Após 89 dias parado por lesão, voltou com a meta de completar 390 maratonas seguidas e atingir 540 em dois anos

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

