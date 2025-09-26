Atleta de Caxias do Sul atinge 100 maratonas em 100 dias e traça meta histórica até julho de 2026

Silvestrin quer alcançar 540 maratonas até julho de 2026, sendo 390 em 390 dias. Porthus Junior / Agencia RBS

A cada amanhecer, ele reescreve com suor e silêncio um verdadeiro desafio de resiliência. Guiado por uma proposta pessoal, Alexandre Silvestrin, 43 anos, carrega no corpo e na mente a marca do projeto chamado Inspirar 365. O profissional de educação física de Caxias do Sul teve seu objetivo transformado por uma adversidade no meio do caminho.

A proposta inicial do projeto, que começou em julho de 2024, era correr uma maratona (42km) todos os dias durante um ano. No entanto, uma lesão interrompeu o plano na corrida de número 62, forçando uma pausa de 89 dias. Longe de desistir, Silvestrin voltou no final do ano passado, com ainda mais determinação e, em 365 dias desde o início, estabeleceu a marca de 189 maratonas.

— Eu abri mão de muita coisa, como o meu trabalho. Eu entrei em licença não remunerada. Então, eu tinha duas opções: continuar ou parar. E eu optei por continuar. Foram 89 dias sem correr. Eu fiz 67 treinos de musculação. Eu tenho tudo documentado. 11 aulas de pilates, 21 de natação. Infinitas horas de bicicleta, mobilidade e força. Tudo pra retomar e poder voltar — comentou Silvestrin em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Com foco e disciplina, Silvestrin retornou ao projeto e, agora, mira um feito ainda mais impressionante: alcançar 540 maratonas até julho de 2026, sendo 390 — não mais 365 — delas em sequência. Se o corpo permitir, estender esse número para 400.

— Eu conheci a história de um inglês, que fez o desafio 365, depois um brasileiro. E eu pensei, por que não eu? E literalmente comecei a me preparar para provas longas, e dentro desse contexto, nos últimos três anos, veio essa ideia de correr uma maratona por dia. Comecei a me preparar, vi que eu tinha condições. Eu tenho resiliência, dedicação. Então, devido a isso tudo, busquei realizar esse desafio — contou.

100 maratonas seguidas

Silvestrin completou a maratona 263 nesta quinta-feira (25). Porthus Junior / Agencia RBS

Mais do que números, o desejo dele é inspirar, dia após dia, uma jornada que desafia os limites físicos e celebra a força de vontade humana. Desde junho deste ano, ele mantém uma sequência ininterrupta de corridas, com mais de 100 maratonas consecutivas. Ao todo, já são mais de 260 maratonas desde julho do ano passado.

Enquanto você está lendo essa matéria, Silvestrin estará correndo mais uma vez, ou se preparando para a próxima maratona do dia seguinte.

— Eu tinha um trajeto fixo que era mais voltado para o centro de Caxias e para a Perimetral. Pegava perto do Shopping Villagio Caxias. Atualmente, estou correndo mais pelo Villagio. Tanto ao redor do shopping, quanto no estacionamento. Algumas vezes eu saio em direção ao bairro do Desvio Rizzo ou saio para o centro — contou.

Cinco pilares

Alexandre nasceu em Cachoeira do Sul. Filho de pai farroupilhense e mãe cachoeirense, chegou a Caxias do Sul ainda criança, onde construiu sua trajetória como profissional de Educação Física, formado pela Universidade de Caxias do Sul e pela Universidad de León, na Espanha.

Para Alexandre, correr é mais do que movimento. É entrega, superação e propósito. E se há algo que o define, é a busca por desafios extremos. Entre os marcos de sua carreira estão provas como a Resta 1 (Backyard ultra), onde percorreu impressionantes 247,9km, a UMCC, com seus 217km pela Serra Gaúcha, e a Maratona de Porto Alegre, onde alcançou seu melhor tempo, com 2h50minutos nos 42km.

O projeto de Alexandre Silvestrin não é apenas sobre correr, mas sobre inspirar. E enquanto avança no objetivo diário, ele mostra que, com disciplina e paixão, é possível transformar o corpo, a mente e a própria vida — um passo de cada vez.

— Eu peguei o inverno inteiro correndo. Todos aqueles dias de frio. Frio e chuva. Chuva. Aqueles dois dias com zero grau também. Eu costumo dizer que eu só tenho uma condição pela qual eu não vou poder fazer os 42km. Se chover, canivete — disse.

O projeto Inspirar 365 é sustentado por cinco pilares, entre eles a valorização de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha por meio do turismo esportivo. Também destaca a importância da atividade física regular e da corrida de rua, abordando dúvidas comuns sobre tênis, alimentação e hidratação. Outro foco é o impacto social, com o projeto Primeira Medalha, que incentiva crianças do ensino fundamental à prática esportiva desde cedo.

— Eu sou daqui. Eu estou aqui. Eu vou completar. Se eu conseguir realizar o feito, é um gaúcho, é de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, brasileiro e tudo mais. Se eu corro uma maratona todos os dias, a minha pergunta: você não pode realizar três vezes por semana alguma atividade física de pelo menos 30 minutos — finalizou.

FICHA TÉCNICA:

Nome completo: Alexandre Sendzich Silvestrin

Idade: 43 anos

Cidade natal e como veio morar em Caxias? Cachoeira do Sul. Meu pai é natural aqui de Farroupilha e morava em Caxias e conheci a minha mãe lá em Cachoeira do Sul.

Profissão: Profissional de Educação Física.

Quando começou a correr: 11 anos

Por que começou? Na escola, motivado pelos colegas, professores e tudo mais.

O que significa a corrida para o Alexandre? A corrida é transformadora.

Uma paixão fora da corrida? O futebol. Sou torcedor do Caxias e do Palmeiras.

Um sonho que ainda não realizou na corrida: Realizar 365 maratonas seguidas em 365 dias seguidos.

As principais provas que o Alexandre já disputou: A Resta 1, que é a Backyard Ultra, que é uma prova de Resta 1. Resta 1. Eu percorri 247,9 km. Uma prova de 217 km, a UMCC, conhecida aqui da Serra Gaúcha. E a maratona de Porto Alegre, onde eu fiz o meu melhor tempo.

Quem são as tuas inspirações no esporte? Sem dúvida, se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, ir até o seu último limite e dar o melhor de si. Ayrton Senna.

Alexandre Silvestrin

Projeto Inspirar 365

Início em julho de 2024

Após 62 maratonas seguidas, teve uma lesão

89 dias sem correr por lesão

Retornou e completou 189 maratonas em 365 dias

Já são mais de 100 maratonas seguidas

Desde julho de 2024, já correu mais de 260 maratonas seguidas

Já percorreu mais de 11 mil quilômetros