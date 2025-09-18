Atacante desfalca o Caxias em partida decisiva contra o Londrina na Série C

Atacante Calyson atuou os 90 minutos da partida contra o São Bernardo. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Júnior Rocha terá de mudar a equipe do Caxias além do projetado para enfrentar o Londrina, no sábado (20), às 19h30min, no Estádio VGD, no Paraná. O jogo é válido pela última rodada do primeiro turno do quadrangular final da Série C.

Para o compromisso do final de semana, o treinador ganhou mais um problema. Conforme informação do repórter Matheus Maciel, da Rádio Caxias, e confirmada pelo Pioneiro, o atacante Calyson sofreu lesão no músculo posterior da coxa. Assim, o treinador não contará com o atleta para o jogo fora de casa. Ele não viajou com a delegação.

O técnico grená já não conta com o volante Pedro Cuiabá, que tem lesão no joelho e passará por um procedimento cirúrgico. Nas primeiras rodadas do quadrangular, o treinador apostou em Lorran, mas o meio-campo não fluiu. Agora, Mossoró deve formar a dupla de volantes com Vini Guedes.

No setor de ataque, com a lesão de Calyson, Iago pode ser mantido e Igor Torres ocupar o outro lado do campo, com Welder centralizado. Porém, Iago apresentou queda de rendimento e também pode ir para o banco de reservas. Jhonatan Ribeiro já teve oportunidades, mas pouco demonstrou em campo. Douglas Skilo corre por fora na disputa. Giovane Gomez, recém-contratado, já atuou pelo lado do campo no São José, onde fez 16 gols neste ano em 31 jogos.