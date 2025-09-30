Associação Unidos Futsal promove palestra com o técnico da Seleção Brasileira em Gramado

Catarinense é o comandante brasileiro desde 2017. Thais Magalhães / CBF,Divulgação

Na próxima segunda-feira (6), o técnico da Seleção Brasileira de Futsal Marquinhos Xavier ministra uma palestra especial em Gramado. Com o tema “Os desafios de jogar, competir e ganhar”, o evento inicia às 18h30min, no Ginásio Perinão.

Com 51 anos, Marquinhos é Doutor e Mestre em Ciências do Movimento Humano, palestrante e escritor, além de treinador da maior seleção de futsal do mundo, desde 2017.

Com a amarelinha, conquistou o Grand Prix de Futsal, em 2018, e Mundial de Futsal em 2024. Na ACBF, foi campeão da Liga Nacional de Futsal, em 2015, da Taça Brasil de Futsal, em 2016, além do tricampeonato consecutivo da Libertadores de Futsal, em 2017, 2018 e 2019.

Durante a noite, haverá sorteio de brindes e atividades interativas, promovendo aprendizado, troca de experiências e momentos de descontração.

O evento tem entrada grátis, mediante doação de um brinquedo infantil, que será destinado a crianças carentes do município. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Sympla.