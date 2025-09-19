As possíveis mudanças na escalação do Juventude para encarar o Mirassol

Técnico Thiago Carpini deve mudar a equipe para enfrentar o Mirassol. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude poderá ter mais de uma mudança importante para o confronto contra o Mirassol, neste domingo (21), às 16h, pela 24ª rodada do Brasileirão. A principal baixa é o zagueiro Wilker Ángel, que sofreu uma lesão muscular na coxa e está fora da partida.

Com isso, o técnico Thiago Carpini avalia duas opções para a defesa: Bernardo, 20 anos, e Marcos Paulo. Luan Freitas está garantido na zaga. Outros nomes do setor defensivo, como Abner, Natã e Cipriano, seguem em recuperação, enquanto Rodrigo Sam ainda não está liberado para atuar, mesmo retornando gradualmente aos treinos.

Na lateral esquerda, Marcelo Hermes pode voltar ao time titular. Já do meio para frente, Nenê pode deixar a equipe. O veterano foi titular em três jogos sob comando de Carpini, todos no Estádio Alfredo Jaconi, mas agora disputa posição com Gabriel Veron, Lucas Fernandes e Rafael Bilu. A formação da equipe ainda está em definição, com dúvidas em diferentes setores.

Batalla volta de suspensão e pode reaparecer no time. A provável escalação conta com: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Marcos Paulo (Bernardo) e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Caíque, Jadson e Mandaca; Nenê (Lucas Fernandes ou Gabriel Veron), Batalla e Taliari.