Esportes

Fora de casa
Notícia

As possíveis mudanças na escalação do Juventude para encarar o Mirassol

Técnico Thiago Carpini pode realizar mudanças em todos os setores da equipe para o confronto da 24ª rodada do Brasileirão

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS