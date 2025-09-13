As armas do Juventude para tentar derrubar o líder Flamengo na 23ª rodada do Brasileirão

Thiago Carpini é uma das armas da equipe alviverde. Técnico tem 66% de aproveitamento em sua volta ao clube. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Histórico, tradição, força dentro de casa e um time bem mais competitivo com Thiago Carpini. Essas são as principais armas do Juventude para desafiar o favoritismo do líder do Brasileirão, o poderoso Flamengo, neste domingo (14), às 16h, no Alfredo Jaconi.

Em sua fortaleza, o Verdão não perde para o Rubro-Negro há 28 anos. São 13 jogos desde 1997, com sete triunfos alviverdes e seis empates. Tradição de uma camisa que faz de sua casa uma arma poderosa contra qualquer adversário.

A outra circunstância significativa que o time adquiriu nos últimos jogos, e parecia perdida até pouco tempo, diz respeito a organização e a competitividade comoventes durante os 90 minutos. Ao menos é o que tem indicado o desempenho da equipe sob o comando de Thiago Carpini. O treinador de 41 anos retornou ao clube e, após cinco rodadas, o Juventude somou 10 pontos. Se vencer o Fla neste fim de semana, o treinador terá ultrapassado a pontuação que os técnicos anteriores — Fábio Matias e Claudio Tencati — conquistaram juntos em 16 jogos (11 pontos).

— O Carpini deu essa confiança pro time. Disse que nós tínhamos que jogar mais com a bola, que nós tínhamos que atacar mais, controlar mais o jogo, principalmente em casa. Que nós sempre tivemos uma força muito grande aqui no Jaconi, junto com a nossa torcida nos motivando. Então, a gente precisava retomar essa força dentro de casa, principalmente, e depois a gente conquistar uns pontos fora, como começou a acontecer contra o Vitória e depois contra o Ceará — avaliou o meia Nenê em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

O experiente atleta de 44 anos pode ser fundamental para esse confronto. Habituado com jogos deste tamanho, seja no Brasil, na França ou na Espanha (os principais países onde atuou), o camisa 10 pode iniciar a partida ou até mesmo ser peça importante para o decorrer do jogo.

— Como um dos caras mais experientes do grupo, com certeza, fora de campo, tento ajudar o máximo possível. Mostrar o que estava acontecendo e motivar, ajudar no que for possível. E, com certeza, isso também faz parte do nosso grupo. O nosso grupo é muito unido. E a gente abraçou, não só o Carpini, mas toda a comissão dele que veio e passou confiança de que o nosso time poderia sair dessa situação. Estamos no caminho certo — afirmou Nenê.

Uma vitória contra o líder da competição não apenas poderá tirar o Ju do Z-4, como dará um embalo significativo na confiança do elenco para seguir forte na luta pela permanência na Série A.

Mesmo assim, Nenê pede calma no entusiasmo que virá das arquibancadas, uma vez que considera o confronto contra o Fla como um dos mais difíceis da equipe nesta temporada. Até porque foi justamente no duelo com o Rubro-Negro, no Maracanã, no primeiro turno, que os problemas do Verdão na competição começaram a aparecer. A sonora goleada de 6 a 0 veio no então melhor momento alviverde no Brasileirão.

O time de Fábio Matias tinha conquistado seis pontos em três rodadas. A partir deste fracasso, o time iniciou uma onda negativa que o conduziu nas rodadas seguintes à zona de rebaixamento, lugar que ocupa até hoje.

— É o líder do campeonato. Estamos treinando, fazendo uma semana muito boa de trabalho para nós fazermos um grande jogo dentro de casa. E quem sabe conquistar um resultado que pouca gente espera — finalizou Nenê.

Destruidor de tabus

Por mais que o Juventude tenha sido eficiente nos jogos em casa diante do Flamengo nos últimos 28 anos, os cariocas têm se notabilizado por quebrarem longos jejuns, de 2019 pra cá.

O Fla sempre teve dificuldade para superar as equipes da região Sul dentro de seus estádios. Mas, há seis anos, quando Jorge Jesus desembarcou no Rio de janeiro, o cenário começou a mudar. O Fla derrotou o Grêmio, em Porto Alegre, depois de 25 anos, conquistando ainda sua primeira vitória na Arena.

Naquele mesmo 2019, o jejum mais longo do Rubro-Negro no Sul do país era diante do Athletico, em Curitiba: 45 anos sem vencer. Pois o tabu ficou pelo caminho quando os cariocas saíram da Arena da Baixada com a vitória por 2 a 0.

Em 2025, enquanto o Flamengo tenta riscar o histórico de insucessos no Alfredo Jaconi, o Verdão chega preparado depois de duas semanas só pensando na melhor estratégia de superar o líder do Brasileirão e começar a pôr um pé fora do Z-4.