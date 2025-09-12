Esportes

No apito
Notícia

Árbitro do jogo entre Caxias e São Bernardo já recebeu ameaça de morte e suposta interferência de prefeito em 2023

Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho vai apitar o seu quarto jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro e passou por um drama há duas temporadas

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS