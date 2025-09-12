Árbitro do jogo entre Caxias e São Bernardo já recebeu ameaça de morte e suposta interferência de prefeito em 2023

Caso aconteceu em um jogo do Paraense de 2023. Assessoria / Federação Paraense de Futebol

O árbitro Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho, do Pará, será o responsável por comandar a partida entre Caxias e Floresta, neste sábado (13), às 19h30min, pela segunda rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O juiz paraense já se envolveu em uma situação de grande repercussão em 2023, quando relatou em súmula ocorrências graves durante uma partida do Campeonato Paraense, conforme reportagem do ge.globo, na época dos fatos.

No confronto entre Cametá e Castanhal, que terminou empatado em 2 a 2, no Estádio Parque do Bacurau, o árbitro registrou duas situações que, na época, ganharam notoriedade. Fernando Mendes relatou em súmula que, no intervalo do jogo, um segurança particular entrou no vestiário da arbitragem com um pedido inusitado.

— No intervalo da partida, o segurança particular, conhecido como "Jota", entrou no vestiário da arbitragem, segundo o mesmo a mando do prefeito, pedindo para que eu (o árbitro da partida) ajudasse o Cametá. Imediatamente pedi para que o mesmo se retirasse do local — escreveu o árbitro na súmula.

Na época, o prefeito Victor Cassiano se manifestou em suas redes sociais negando qualquer tipo de envolvimento.

— Quanto ao que o árbitro alega, deve se apurar pois não respondo pela forma como terceiros, que não são vinculados a minha administração, tomam suas condutas — declarou o político.

Ameaça de morte

Além da tentativa de interferência, o árbitro também anotou na súmula que a equipe de arbitragem foi ameaçada de morte por integrantes de uma torcida organizada do Cametá. Fernando Mendes detalhou que os torcedores ameaçaram a arbitragem com palavras e depois um "objeto de madeira".