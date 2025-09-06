Estreia do Caxias no quadrangular terá árbitro da Série B e VAR com pouca bagagem na elite

Árbitro apitou somente dois jogos na Série A do Brasileiro. Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na semana, a escala de arbitragem para a partida entre Floresta e Caxias, que marca a estreia do time grená no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo (7), às 16h30min, no Estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará.

O jogo será apitado por Jefferson Ferreira de Moraes, 38 anos, de Goiás. O árbitro, que apitou 25 partidas em 2025, a maioria pela Série B do Brasileiro, fará sua estreia na Série C. Em seu currículo, Jefferson tem 12 jogos na Série B e apenas dois na Série A, incluindo a partida que o Juventude venceu o Sport por 2 a 0, no Jaconi, e o empate em 3 a 3 entre Bahia e Fluminense. Ele também foi o quarto árbitro do Gre-Nal, na Arena, no dia 19 de abril.

A grande novidade na Série C é a utilização do VAR, que estreia na competição na fase final. Para o jogo entre Floresta e Caxias, o responsável pelo árbitro de vídeo será Carlos Eduardo Nunes Braga, de 45 anos, do Rio de Janeiro. Ele tem 16 jogos na temporada, sendo oito pela Série B e cinco pela Série A.