Após quase cinco meses, Caxias volta a enfrentar o Floresta com um time cheio de mudanças

Com Júnior Rocha, o Caxias cresceu e foi protagonista da primeira fase da Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

No dia 13 de abril, o Caxias enfrentou o Floresta pela abertura da Série C do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o jogo foi no Estádio Centenário e o Grená era comandado pelo técnico Luizinho Vieira. O time da Serra ganhou por 1 a 0 em um jogo difícil. Agora, quase cinco meses depois, as equipes voltam a se enfrentar pela abertura do quadrangular final da competição em busca do Acesso. Neste domingo, o Grená entra em campo às 16h30min, no Estádio Domingão, em Horizonte.

Na primeira partida, o Caxias vinha após cinco semanas de treinos com o fim da participação Grená no Gauchão e a expectativa era grande. Contudo, em campo, se viu um time com dificuldades para criar e uma equipe ainda sem encaixe. A vitória veio dos pés do centroavante Willen Mota, aos 33 minutos do segundo tempo. O gol salvador garantiu os três primeiros pontos na competição, mas não aliviou a pressão sobre o treinador, que foi demitido na rodada seguinte após perder para o Confiança fora de casa.

A mudança na casamata foi a primeira alteração naquela equipe. Na sequência, veio Júnior Rocha e o time do Caxias ganhou identidade e um perfil competitivo.

A equipe que venceu o Floresta na primeira rodada teve Thiago Coelho; Ronei (Thiago Ennes, 16/2º), Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Kelvyn (Gabriel Lima, 26/2º) e Tomás Bastos; Eduardo Melo (Richard, 16/2º), Douglas Skilo (Iago, 26/2º) e Willen Mota (Pedro Cuiabá, 41/2º).

As mudanças

Na linha defensiva, Thiago Ennes assumiu a titularidade absoluta. Com Luizinho, os laterais atuavam como alas. Já com Júnior Rocha, eles cresceram e se mostraram um ponto forte da equipe. No meio-campo, Kelvyn foi para a reserva e Pedro Cuiabá ganhou a posição. O atleta havia chegado ao Centenário como lateral e jogou de segundo volante.

No ataque, mais novidades. Naquela partida, o centroavante Eduardo Melo atuou como atacante de lado e não correspondeu. Com Rocha, ele retornou à sua posição e cresceu, até deixar o clube para fechar com o Remo. Douglas Skilo não rendeu o esperado e também saiu do time. Já o camisa 9 Willen Mota estava bem, mas pediu para sair na primeira oscilação da equipe e foi para o Lamphun Warrior, da Tailândia. Nas pontas, Iago e Calyson ganharam as vagas, com Gustavo Nescau sendo o titular centralizado, e Welder podendo retornar ao posto.