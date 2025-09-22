Após mais de 500 minutos de seca, Caxias volta a marcar um gol na Série C

Jhonatan Ribeiro marcou o primeiro gol do Caxias no quadrangular. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias pôs fim a um incômodo jejum de gols na Série C do Campeonato Brasileiro. Após mais de 500 minutos sem balançar as redes, o time grená marcou no empate em 1 a 1 com o Londrina, fora de casa, no último sábado. O responsável por acabar com a seca foi o atacante Jhonatan Ribeiro, que celebrou o momento e projetou um resultado diferente no próximo jogo, em casa, na abertura do returno do quadrangular final, contra o mesmo adversário.

— Se eu não me engano, foram 42 dias (sem gols), mas o Júnior (Rocha) sempre trabalha para nós atacantes procurarmos o gol. O objetivo é sempre vencer — afirmou o atacante grená, que começou como titular e falou sobre o adversário:

— A gente sabe o quão difícil é. Eles têm o artilheiro (Iago Teles) do campeonato lá. Temos que respeitá-los, mas aqui dentro de casa quem manda é o Caxias.

O Caxias passou em branco nos 90 minutos dos jogos contra Tombense, Brusque, Maringá, Floresta, São Bernardo e nos 45 minutos iniciais contra o Londrina, além dos acréscimos, pois o gol saiu no começo do segundo tempo. Após acabar com a seca de gols, o atacante quer acabar com a falta de vitórias para subir à Série B do Brasileiro.

— A gente tem que impor o jogo em cima deles e tentar sair com esses três pontos para termos uma chance maior de acesso para a Série B — finalizou.



